Ηράκλειο: Βρέθηκε όπλο μέσα στη θάλασσα

22:14 | 19/08/2025

Τις βραδινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Ηρακλείου, για τον εντοπισμό ενός όπλου, στη θαλάσσια περιοχή ¨Κακό Όρος¨ πλησίον της περιοχής Κοκκίνη Χάνι, εντός της θάλασσας, σε βάθος περίπου τριών μέτρων.

Αμέσως στο σημείο μετέβησαν στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (ΚΕΑ) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου όπου παρέλαβαν το όπλο πάνω στο οποίο δεν υπήρχαν στοιχεία αναγνώρισης και σειριακός αριθμός.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκε το ανευρεθέν όπλο, το οποίο πρόκειται να αποσταλεί στη Δ.Ε.Ε./ΕΛ.ΑΣ. για περαιτέρω έλεγχο.

