Ηράκλειο - Αγροτικό Συλλαλητήριο: Στην πίστα του αεροδρομίου έφτασαν οι αγρότες

Ρεπορτάζ Ελένη Μπουρμά / Μαρία Αγαπάκη

Στο κτήριο του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου βρίσκεται πλέον ο μεγάλος όγκος των συμμετεχόντων στο αγροτικό συλλαλητήριο που είναι σε εξέλιξη στο Ηράκλειο, ενώ ένας αριθμός περίπου 500 αγροτών κατάφερε να φτάσει στην πίστα προσαπογειώσεων, με αποτέλεσμα να διακοπούν οι πτήσεις, ενώ γίνονται διαπραγματεύσεις για την απομάκρυνσή τους.



Μετά από αρκετή ώρα έντασης με την αστυνομία, ρίψη χημικών και πετροπόλεμο, απομακρύνθηκαν οι κλούβες που είχαν τοποθετηθεί από την ΕΛ.ΑΣ προκειμένου να μην μπορέσουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι να φτάσουν στο χώρο του αεροδρομίου.

Με το που απομακρύνθηκαν οι κλούβες, οι αγροτοκτηνοτρόφοι κατευθύνθηκαν στο χώρο των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου και μια ομάδα από αυτούς κατάφερε να φτάσει μέχρι την πίστα.



Οι εικόνες προκαλούν έκπληξη σε όσους επιβάτες έχουν παραμείνει στο αεροδρόμιο, που ρωτούν και ξαναρωτούν αν θα πραγματοποιηθούν πτήσεις.

Photo Credits: @Cretalive

Photo Credits: @Cretalive

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Ηράκλειο λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων

Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου ανακοινώθηκε ότι λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου , δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων :

στο τμήμα του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης από κόμβο Καλλιθέας έως κόμβο Καστελίου και

στο τμήμα της Παλαιάς Εθνικής οδού Ηρακλείου – Αγίου Νικολάου από τη διασταύρωση Καρτερού-Επισκοπής έως τη διασταύρωση Λ. Ικάρου-Καρτερού.

Η κυκλοφορία των οχημάτων επί του Βόρειου Οδικού ‘Άξονα Κρήτης θα πραγματοποιείται ως εξής:

Για την κατεύθυνση από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο τα οχήματα θα κινούνται προς την έξοδο Χερσονήσου και μέσω της Εθνικής Οδού Ηρακλείου –Καστελίου θα κατευθύνονται πρoς Καστέλι-Πεζά και Ηρακλειο.

Για την κατεύθυνση από Ρέθυμνο προς Άγιο Νικόλαο τα οχήματα θα κινούνται προς την έξοδο Καζαντζίδη και μέσω της Επαρχιακής Οδού Ηρακλείου -Πεζών θα κατευθύνονται προς Πεζά-Καστέλι προς Χερσόνησο-Β.Ο.Α.Κ.-Αγ. Νικόλαο.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να ακολουθούν και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών για την ομαλή και απρόσκοπτη εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

