ΗΠΑ: Σύγκρουση στρατιωτικών ελικοπτέρων στο Κεντάκι - Τουλάχιστον 9 νεκροί

Δύο ελικόπτερα του αμερικανικού στρατού συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης πάνω από τη βάση Fort Campbell, σύμφωνα με τους New York Times.

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σύγκρουση δύο ελικοπτέρων Black Hawk του αμερικανικού στρατού κατά τη διάρκεια άσκησης ρουτίνας στο Κεντάκι.

Η βάση, που βρίσκεται στα σύνορα Κεντάκι-Τενεσί, 60 μίλια βορειοδυτικά του Νάσβιλ, φιλοξενεί την 101η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία και το 160η Μεραρχία Αεροπορίας Ειδικών Επιχειρήσεων.

Τα δύο ελικόπτερα HH60 Black Hawk συγκρούστηκαν περίπου στις 10 μ.μ. (τοπική ώρα) κατά τη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής αποστολής ρουτίνας στην κομητεία Τριγκ.

We’ve got some tough news out of Fort Campbell, with early reports of a helicopter crash and fatalities are expected. @kystatepolice, @KentuckyEM and local officials are responding. We will share more information as available. Please pray for all those affected.

— Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) March 30, 2023