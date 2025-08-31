ΗΠΑ: Παραιτήθηκε αρχηγός της αστυνομίας λόγω άγχους

Ο Joseph Wade, αρχηγός της αστυνομίας στην πόλη Τζάκσον της πολιτείας Μισισιπή (ΗΠΑ), ανακοίνωσε την παραίτησή του, εξηγώντας πως το έντονο άγχος της θέσης έχει επηρεάσει σοβαρά την υγεία και την καθημερινότητά του.

Ο Wade υπηρετούσε ως επικεφαλής του τμήματος για δύο χρόνια. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, η πόλη είδε σημαντική μείωση στα βίαια εγκλήματα και ιδιαίτερα στις ανθρωποκτονίες, ενώ προσλήφθηκαν δεκάδες νέοι αστυνομικοί.

Παρ’ όλα αυτά, όπως δήλωσε, η πίεση της δουλειάς ήταν συνεχής και τον οδήγησε στην απόφαση να παραιτηθεί.

Η τελευταία του εργάσιμη ημέρα θα είναι στις 5 Σεπτεμβρίου 2025.

Στη συνέχεια, θα εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα, όπου –όπως είπε– θα έχει λιγότερο στρες και καλύτερες συνθήκες εργασίας.

Μέχρι να βρεθεί νέος αρχηγός, τα καθήκοντα ανέλαβε προσωρινά ο σερίφης Tyree Jones της κομητείας Hinds, ο οποίος θα συνεχίσει παράλληλα να εκτελεί τα καθήκοντά του ως σερίφης.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει εθνική διαδικασία αναζήτησης για τον επόμενο μόνιμο αρχηγό της αστυνομίας του Τζάκσον.