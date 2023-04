ΗΠΑ: 78χρονη λήστεψε τράπεζα για τρίτη φορά - «Ήταν πολύ αυστηρή με τους αστυνομικούς»

Μια 78χρονη γυναίκα με δύο προηγούμενες καταδίκες για ληστεία τράπεζας αντιμετωπίζει νέες κατηγορίες αφού φέρεται να πραγματοποίησε μια νέα ληστεία στο Μιζούρι κατά τη διάρκεια της οποίας έδωσε σε έναν ταμία ένα σημείωμα που έλεγε «Δεν ήθελα να σε τρομάξω».

Η Bonnie Gooch έχει φυλακιστεί με εγγύηση 25.000 δολαρίων, αφού κατηγορήθηκε για κλοπή ή απόπειρα κλοπής από ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα την περασμένη Τετάρτη στο Pleasant Hill, ανέφερε η εφημερίδα Kansas City Star.

Είχε καταδικαστεί για ληστεία μιας τράπεζας στην Καλιφόρνια το 1977 και μιας ακόμη στο προάστιο Lee's Summit του Κάνσας Σίτι το 2020. Η περίοδος επιτήρησής της για τη δεύτερη ληστεία έληξε τον Νοέμβριο του 2021.

Τα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στην κομητεία Cass στην τελευταία υπόθεση ανέφεραν ότι το σημείωμα ληστείας απαιτούσε «13.000 μικρά χαρτονομίσματα» και πρόσθεσε: «Σας ευχαριστώ συγγνώμη, δεν ήθελα να σας τρομάξω».

Η γυναίκα φέρεται να είπε στην ταμία να μην μετρήσει τα χρήματα και «απλώς να της τα δώσει». Το βίντεο παρακολούθησης κατέγραψε επίσης να χτυπά τον πάγκο, ζητώντας από τον ταμία να βιαστεί, είπαν οι εισαγγελείς της κομητείας Κας.

Μάρτυρες είπαν ότι η ύποπτη ήταν ντυμένη στα γκρι και φορούσε πλαστικά γάντια, μαύρη μάσκα N95 και μαύρα γυαλιά ηλίου, ανέφερε η City Star.

Bonnie Gooch has been arrested for bank robbery for the third time, after having been convicted in 2020 and 1977.

She conducted her latest robbery by handing a note to employees after she entered the bank.

What caused a 78-year-old man to repeatedly commit crimes? pic.twitter.com/rYllLoGQth

— 𝘊𝘰𝘳𝘳𝘪𝘯𝘦 (@OopsGuess) April 8, 2023