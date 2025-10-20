Ιωάννινα: Οι αστυνομικοί τίμησαν τον προστάτη τους, Άγιο Αρτέμιο

Σήμερα Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 γιορτάστηκε στα Ιωάννινα, με τη συμμετοχή αντιπροσωπείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας, η μνήμη του προστάτη του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου καθώς και η «Ημέρα της Αστυνομίας».

Στα πλαίσια του εορτασμού τελέσθηκε, με ιδιαίτερη λαμπρότητα , δοξολογία στον Μητροπολιτικό ναό Αγίου Αθανασίου Ιωαννίνων , παρουσία εν ενεργεία και αποστράτων συνάδελφων, της τοπικής Ηγεσίας του σώματος, εκπροσώπων της Περιφέρειας Ηπείρου ,του Δημάρχου Ιωαννιτών και εκπροσώπων συνδικαλιστικών φορέων, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε δεξίωση στην αίθουσα εκδηλώσεων της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Ιωαννίνων.

Με αφορμή τον εορτασμό, το προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων συμμετείχε μαζικά στην εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17/10 στον 5ο όροφο του Αστυνομικού Μεγάρου.

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων ευχόμαστε στους εν ενεργεία και αποστράτους συναδέλφους μας, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους Χρόνια Πολλά και ο Άγιος Αρτέμιος να μας προστατεύει από κάθε κίνδυνο.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ανέστης ΒΑΓΓΕΛΗΣ Αλέξανδρος