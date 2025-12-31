Ημερολόγιο Ε.ΑΣ.Υ.Α. 2026

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά προκλήσεων και αφοσίωσης στην ασφάλεια των πολιτών και της κοινωνίας. Με την ίδια αποφασιστικότητα και αλληλεγγύη, ας βαδίσουμε μαζί στο 2026, ενισχύοντας τις αξίες της συνεργασίας, της υποστήριξης και του σεβασμού προς όλους.

Για το έτος 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών αποφάσισε το Ημερολόγιο της Χρονιάς να είναι αφιερωμένο στον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με καρκίνο μαστού «Άλμα Ζωής».

Η επιλογή αυτή εκφράζει την έμπρακτη επιθυμία της Ένωσής μας να σταθεί αρωγός σε έναν φορέα που διαχρονικά επιτελεί σπουδαίο κοινωνικό έργο, προάγοντας την ενημέρωση, την πρόληψη και τη στήριξη των γυναικών που δοκιμάζονται από τον καρκίνο του μαστού. Το «Άλμα Ζωής», μέσα από το πάθος, τη γνώση και την ανιδιοτελή προσφορά των μελών του, έχει αναδείξει τη δύναμη της συλλογικότητας και της ελπίδας, αποτελώντας φάρο αισιοδοξίας και πίστης στη ζωή.

Ευχόμαστε σε εσάς και στις οικογένειές σας ευλογημένες ημέρες, προσωπική ευημερία, καθώς και επαγγελματική σταθερότητα και επιτυχίες.

Καλή Χρονιά με υγεία, αισιοδοξία και δημιουργική δράση!

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος