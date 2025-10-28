Ημερήσια Διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Δημητρίου Μάλλιου

Γυναίκες και άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας,

Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια και συγκίνηση γιορτάζουμε σήμερα, 85 χρόνια μετά, την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Ημέρα μνήμης, αλλά και αναγέννησης, η σημερινή ημέρα, που σηματοδοτεί την ηρωική βούληση του ελληνικού λαού να υπερασπιστεί την ελευθερία του και την απαρχή της αντίστασης κατά των κατακτητών.

Το ηχηρό και μεγαλοπρεπές «ΟΧΙ» που ειπώθηκε στο τελεσίγραφο της Ιταλίας τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου 1940, ξεκινούσε από τα βάθη της ιστορίας μας και απηχούσε την φωνή όλων των Ελλήνων.

Με αυτόν τον κοφτό και απολύτως ξεκάθαρο τρόπο, τον συνεπή προς την κληρονομιά και τις διαχρονικές αξίες του Έθνους μας, ο ελληνικός λαός απέδειξε πως η χώρα στην οποία γεννήθηκε η δημοκρατία, δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν να υποκύψει στην τυραννία και στη μισαλλοδοξία του ολοκληρωτισμού.

«Alors, c’ est la guerre» («Πόλεμος, λοιπόν»), η φράση που άλλαξε την ιστορία, επίκαιρη και σήμερα, καθώς οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι πολύπλευρες και διαρκείς, όμως δεν μας πτοούν, γιατί:

είμαστε φτιαγμένοι για τα δύσκολα,

είμαστε σε καθημερινό «πόλεμο» με το έγκλημα, τα φαινόμενα βίας και τη διαφθορά,

είμαστε παντού για να υπηρετούμε και να προστατεύουμε τον Πολίτη,

είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε απειλή με τρόπο αποτελεσματικό,

είμαστε αποφασισμένοι να επιτελέσουμε το χρέος μας απέναντι σε εκείνους που με το έντιμο και ηρωικό «ΟΧΙ», με τη θυσία τους για την Πατρίδα και την Ελευθερία, μας έδωσαν το δικαίωμα να γιορτάζουμε με υπερηφάνεια τη σημερινή εθνική επέτειο.

Χρόνια Πολλά σε όλους!