Η διαδικτυακή σελίδα πρώτων βοηθειών POLICE MED διοργανώνει Ημερίδα με θέμα: " Η ψυχολογική ισορροπία του πρώτου ανταποκριτή- Η ψυχολογία της Αντοχής " και σας προσκαλεί να την παρακολουθήσετε σε μια προσπάθεια ανάλυσης και ερμηνείας του ψυχολογικού προφίλ των ανθρώπων που επεμβαίνουν πρώτοι σε ψυχοφθόρες καταστάσεις.

Σε έναν κόσμο όπου οι πρώτοι ανταποκριτές καλούνται καθημερινά να σταθούν απέναντι στην κρίση, τον κίνδυνο και την απώλεια, είναι εύκολο να ξεχνάμε κάτι ουσιαστικό:

Πίσω από κάθε στολή, υπάρχει ένας άνθρωπος.

Η επιστημονική αυτή ημερίδα είναι αφιερωμένη και απευθύνεται αποκλειστικά στους επαγγελματίες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή — στην Ελληνική Αστυνομία, την Πυροσβεστική, το Λιμενικό Σώμα και το ΕΚΑΒ.

Ψυχολόγοι και στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας αναλύουν την ιδιοσυγκρασία, τις προκλήσεις και τους μηχανισμούς ανθεκτικότητας των πρώτων ανταποκριτών σε καταστάσεις υψηλής πίεσης και έντασης.

Θέματα όπως η ψυχική φθορά, η επαγγελματική εξουθένωση, η ηγεσία υπό πίεση και η ανάγκη θεσμικής υποστήριξης αποτελούν τον πυρήνα της συζήτησης.

Η ημερίδα καθώς στοχεύει στην ευαισθητοποίηση γύρω από τη φροντίδα του ανθρώπου πίσω από τη στολή — γιατί η αντοχή είναι δύναμη, αλλά η φροντίδα είναι εξέλιξη- πλαισιώνεται από τον Εξωραϊστικό και Εκπολιτιστικό Σύλλογο Καλαμακίου Κορινθίας με εικαστικούς πίνακες και αντίστοιχη έκθεση, η οποία θα είναι επισκέψιμη καθόλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Μοναδικά έργα που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για την Ημερίδα επαληθεύουν το γεγονός πως δεν υπάρχει αληθινό έργο τέχνης, που να μην έχει συμβάλει στην εσωτερική απελευθέρωση των προσώπων που το γνώρισαν και το αγάπησαν (Αλμπέρ Καμύ). Άλλωστε ο Πλάτωνας είχε τονίσει πως η τέχνη δίνει ψυχή στις καρδιές και φτερά στη σκέψη και εμείς δεν έχουμε παρά να ακολουθήσουμε τα προστάγματα των προγόνων μας

Ομιλητές

Ιωάννης Ραχωβίτσας

Αντιστράτηγος ε.α. -Επίτιμος Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας- Εμπνευστής και Δημιουργός της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Γεωργία Σωτηροπούλου

Αντιπύραρχος

Ψυχολόγος - Τμήμα Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας Πυροσβεστικού Σώματος

Κυριάκος Σιδηρόπουλος

Συνταξιούχος Διασώστης/ Πλήρωμα ασθενοφόρου - Δημιουργός Ομάδας Μοτοσικλετών Ταχείας Ανταπόκρισης ΕΚΑΒ

Γεώργιος Αναστασόπουλος

Ανθυπασπιστής Λ.Σ.

Εκπαιδευτής αστυνομικής αυτοάμυνας, αυτοπροστασίας και οπλοτεχνικής Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής

Ράνια Γεωργιάδου

Αστυνομικός

Κλινική Ψυχολόγος BSc, MSc - Αντιπρόσωπος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών

Αθανάσιος Ρούσσης

Αστυνομικός

Θεολόγος - MSc Παγκόσμια Υγεία - Ιατρική Των Καταστροφών -Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Την ημερίδα συντονίζει η Δημοσιογράφος Κέλλυ Σαουάχ- Μαραγκουδάκη.

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, 17:30

Ίδρυμα “Ευγενίδου” (Είσοδος από Οδό Πεντέλης 11)

Είσοδος μόνο με πρόσκληση

Πληροφορίες :

[email protected]