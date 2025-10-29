Ημερίδα ενημέρωσης στρατιωτικών για το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου (Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ.), με τη στήριξη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) και τη συμμετοχή της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΑΙΤ) και της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ.), διοργανώνει Ημερίδα Ενημέρωσης Στρατιωτικών με θέμα:

«Πολυνομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ - Μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη στελεχών».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 18:00, στο Συνεδριακό Κέντρο Φρόντζου Πολιτείας, Λόφος Αγίας Τριάδας, Ιωάννινα.

Ομιλητές:

Ηλίας Κολλύρης, Πρόεδρος Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.

Νικόλαος Παναγιωτίδης, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.

Απόστολος Δεμονίας, Αντιπρόεδρος Κοινοβουλευτικού Έργου Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.

Χρήστος Καρανάσιος, Αντιπρόεδρος Ασφαλιστικών και Συνταξιοδοτικών Θεμάτων Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.

Ιωάννης Σπαράγγης, τ. Αντιπρόεδρος Ασφαλιστικών και Συνταξιοδοτικών Θεμάτων Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.

Η παρουσία όλων των συναδέλφων θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική.