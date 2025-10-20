Ημέρα της Ελληνικής Αστυνομίας – η Ένωση Ν/Α Αττικής Τιμά τον Άγιο Αρτέμιο Προστάτη του Σώματος

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής τιμά σήμερα, 20 Οκτωβρίου, τον Προστάτη του Σώματος, Άγιο Μεγαλομάρτυρα Αρτέμιο, του οποίου η μνήμη έχει καθιερωθεί από το 2002 ως «Ημέρα της Ελληνικής Αστυνομίας».

Η σημερινή ημέρα αποτελεί για όλη την αστυνομική οικογένεια ημέρα πίστης, μνήμης και σεβασμού, αφιερωμένη σε όλους τους συναδέλφους που υπηρετούν καθημερινά με αυταπάρνηση, προσφέροντας με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης στην κοινωνία.

Με τη χάρη και την προστασία του Αγίου Αρτεμίου, συνεχίζουμε να στεκόμαστε δίπλα στον πολίτη, προασπίζοντας τα δικαιώματά του και διαφυλάσσοντας την ασφάλεια και την ειρήνη.

Ευχόμαστε σε όλους τους συναδέλφους Χρόνια Πολλά, υγεία και δύναμη στο δύσκολο έργο τους.

Ο Άγιος Αρτέμιος να πρεσβεύει υπέρ ημών.