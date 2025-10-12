Ημέρα θλίψης για την Αστυνομικό διευθυντή της Πέλλας

Βαρύ πένθος στην αστυνομική οικογένεια της Πέλλας και στην τοπική κοινωνία της Έδεσσας, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Στέργιος (Στέλιος) Γεωργίτσας, πατέρας του Αστυνομικού Διευθυντή Πέλλας Δημήτρη Γεωργίτσα, σε ηλικία 90 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 5:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων στην Έδεσσα.

Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 4:00 μ.μ. για όσους επιθυμούν να τον αποχαιρετήσουν.

Ο Δημήτρης Γεωργίτσας, βαθιά συγκινημένος, αποχαιρέτησε δημόσια τον αγαπημένο του πατέρα με τα συγκλονιστικά λόγια:



«Καλόν Παράδεισο πατέρα μου... Προσδοκώ Αναστασίν νεκρών...»

Ο εκλιπών υπήρξε άνθρωπος αγαπητός και σεβαστός, με ήθος, πίστη και αγάπη για την οικογένειά του.

Η τοπική κοινωνία τον αποχαιρετά με σεβασμό και θλίψη.

Η αστυνομική διεύθυνση Πέλλας, οι συνάδελφοι του Αστυνομικού Διευθυντή, καθώς και δεκάδες πολίτες εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στον ίδιο και στην οικογένειά του.

Η δεξίωση μετά την τελετή θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Ηλύσια», απέναντι από τα νεκροταφεία.

Πηγή: pellanews.gr