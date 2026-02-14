Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Αστυνομικών – Χρέος τιμής & ευθύνης

Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών:

Με αισθήματα βαθιάς συγκίνησης και σεβασμού τελέστηκε σήμερα, Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, η επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των αστυνομικών που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, στο πλαίσιο της καθιερωμένης Ημέρας Μνήμης.

Αντιπροσωπεία του Προεδρείου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών παρέστη στην τελετή, αποτίοντας τον ελάχιστο φόρο τιμής στους συναδέλφους που θυσιάστηκαν υπηρετώντας την κοινωνία. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Πεσόντων από την Α.Ε. Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο ΤΑΣΟΥΛΑ, στον αύλειο χώρο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η σημερινή ημέρα δεν αποτελεί απλώς μια τυπική τελετουργική διαδικασία.

Είναι υπενθύμιση του πραγματικού κόστους της αποστολής του αστυνομικού.

Είναι στιγμή περισυλλογής, αλλά και ανανέωσης της δέσμευσής μας απέναντι στη μνήμη εκείνων που έπεσαν στο καθήκον.

Η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει έμπρακτα την προστασία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, επενδύοντας στις συνθήκες εργασίας και στο θεσμικό πλαίσιο που θωρακίζει τους αστυνομικούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Η καλύτερη τιμή προς τους πεσόντες δεν είναι μόνο η μνήμη,

είναι η πρόληψη και η ουσιαστική μέριμνα.

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, θα συνεχίσουμε με συνέπεια και αποφασιστικότητα να διεκδικούμε ένα ασφαλέστερο εργασιακό περιβάλλον, επαρκή μέσα και ουσιαστική στήριξη για κάθε συνάδελφο που καθημερινά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή.

Η μνήμη τους αποτελεί διαρκή παρακαταθήκη ευθύνης.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος