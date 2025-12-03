PoliceNET of Greece logo
Ελλάδα

Ημαθία: Αποκλεισμός στον κόμβο Νησελίου από αγρότες της Αλεξάνδρειας

11:01 | 03/12/2025

Λίγο πριν από τις 10:30 το πρωί έφτασαν στον κόμβο Νησελίου, επί της Εγνατίας Οδού, οι αγρότες της Αλεξάνδρειας Ημαθίας και προχώρησαν άμεσα στον αποκλεισμό του ρεύματος προς Βέροια, ανεβάζοντας πάνω στο οδόστρωμα τα τρακτέρ τους. Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, «είναι άγνωστο το πότε θα ανοίξουμε τον δρόμο».

Επισημαίνεται ότι, παρά τον αποκλεισμό, οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ υπενθυμίζεται ότι από την 1η Δεκεμβρίου παρατάσσουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα στην είσοδο της Αλεξάνδρειας.

ΗΜΑΘΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ
