Ηλικιωμένος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα για 32 χρόνια –Η απίστευτη ιστορία 90χρονου που συνελήφθη στον δρόμο

Ένα απίστευτο περιστατικό ανακάλυψαν οι ισπανικές αρχές, εντοπίζοντας έναν οδηγό που είχε αμελήσει να ανανεώσει το δίπλωμα του για πάνω από 3 δεκαετίες.

Μια υπόθεση που δύσκολα μπορεί να πιστέψει κανείς έρχεται από την Ισπανία, όπου οι Αρχές διαπίστωσαν με έκπληξη ότι ένας 90χρονος άνδρας κυκλοφορούσε με το αυτοκίνητό του χωρίς να έχει ανανεώσει την άδεια οδήγησής του από το… 1993. Με άλλα λόγια, ο ηλικιωμένος βρισκόταν πίσω από το τιμόνι επί 32 ολόκληρα χρόνια χωρίς ισχύον δίπλωμα, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον εαυτό του όσο και τους υπόλοιπους οδηγούς.

Διαβάστε επίσης

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Alsasua της Ναβάρρας, όταν περιπολικό της τοπικής αστυνομίας παρατήρησε έναν οδηγό να δυσκολεύεται να παρκάρει. Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί έβλεπαν έκπληκτοι ένα αυτοκίνητο να χτυπάει επανειλημμένα στο τοίχο κατά την προσπάθεια στάθμευσης, ενώ όλη την ώρα κινούνταν με το πορτμπαγκάζ ανοιχτό.

Οι αστυνομικοί, απορημένοι με την συμπεριφορά του οδηγού πλησίασαν το σημείο και όταν σταμάτησαν το όχημα για έλεγχο, διαπίστωσαν ότι στο τιμόνι βρισκόταν ένας 90χρονος άνδρας με εμφανή προβλήματα συντονισμού, του οποίου η άδεια είχε λήξει πριν από τρεις δεκαετίες.

Προφανώς, σύμφωνα με τον Ισπανικό νόμο, μια τέτοια συμπεριφορά είναι σαφώς επικίνδυνη, με την παράβαση οδήγησης χωρίς διπλώματος να θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή και να επισύρει πρόστιμο 200 ευρώ. Μάλιστα, σε περίπτωση ατυχήματος καμία ασφαλιστική εταιρεία δεν θα κάλυπτε ζημιές σε πρόσωπα ή περιουσία, αφήνοντας τον οδηγό εκτεθειμένο σε τεράστιες αποζημιώσεις.

Η υπόθεση αυτή ξεσήκωσε πολλές αντιδράσεις οι οποίες χαρακτήρισαν πλήρως ανεύθυνη την στάση του 90χρόνου, άλλα και ελλιπή την αστυνόμευση, αφού ένας ηλικιωμένος οδηγός έβαζε τον εαυτό του και τους άλλους καθώς και την περιουσία τους σε κίνδυνο κάθε φορά που βρισκόταν στο τιμόνι για 32 ολόκληρα χρόνια﻿. Ταυτόχρονα, έφερε ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από την οδική ασφάλεια και την ικανότητα των ηλικιωμένων οδηγών.

Σημειώνεται πως στην Ισπανία, όπως και σε πολλές άλλες χώρες της Ε.Ε., οι οδηγοί άνω των 65 ετών αντιστοιχούν περίπου στο 16,5% του συνόλου, ωστόσο τα ποσοστά των τροχαίων στο εν λόγω ηλικιακό γκρουπ εμφανίζονται ως ιδιαίτερα υψηλά, καθώς ευθύνονται για το 26% των θανατηφόρων τροχαίων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Η φθορά των αντανακλαστικών, ο μειωμένος χρόνος αντίδρασης και τα προβλήματα συντονισμού καθιστούν την οδήγηση ολοένα και πιο επικίνδυνη σε προχωρημένη ηλικία.

Για τον λόγο αυτό, η ανανέωση των αδειών οδήγησης συνοδεύεται υποχρεωτικά από ψυχοτεχνικές εξετάσεις στα ειδικά Κέντρα Αναγνώρισης Οδηγών. Μέσω αυτών ελέγχεται αν ο ηλικιωμένος οδηγός διαθέτει ακόμη τις απαραίτητες πνευματικές και σωματικές ικανότητες για να κυκλοφορεί με ασφάλεια.

www.carandmotor.gr