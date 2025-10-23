Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις ιδιωτών για εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της ΕΛ.ΑΣ.

Η σχετική ΚΥΑ έχει ως εξής:

Αριθμ. 32630 ΕΞ 2025 – ΦΕΚ Τεύχος Β 5613/20.10.2025

Ψηφιακή εφαρμογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ – gov.gr) για την υποβολή αίτησης εισαγωγής ιδιωτών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της ΕΛΑΣ με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει τη διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης εισαγωγής ιδιωτών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr), με εξαίρεση τη διαδικασία εισαγωγής των υποψηφίων της κατηγορίας «τέκνα των Ελλήνων του εξωτερικού, τέκνα των Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού», σύμφωνα με τον ν. 2552/1997 σε συνδυασμό με τον ν. 2909/2001. Ο αριθμός των εισακτέων συνολικά και ανά κατηγορία, οι κατηγορίες υποψηφίων, τα ηλικιακά όρια αυτών, τα προσόντα και τα κωλύματα αυτών, η εξέταση της ικανότητας αυτών, η αξιολόγηση των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι προϋποθέσεις αποδοχής ή απόρριψης, η δημοσίευση των πινάκων εισακτέων και κάθε άλλη συναφής διαδικασία που δεν ορίζεται ρητά στην παρούσα εξακολουθεί να διέπεται από το οικείο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και την εκάστοτε Προκήρυξη Διαγωνισμού του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.

2. Τα φυσικά πρόσωπα, που πληρούν τα κριτήρια για την εισαγωγή τους στις Σχολές σύμφωνα με την παρ. 1, πρέπει επιπροσθέτως να διαθέτουν: α) μοναδικό κωδικό εξεταζόμενου υποψηφίου στις πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, β) αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και γ) διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί TAXISnet).

3. Επιτρέπεται στα φυσικά πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης η υποβολή της αίτησης με μη ηλεκτρονικό τρόπο, εφόσον και όπως προβλέπεται στο π.δ. 4/1995.

Άρθρο 2

Ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική αίτηση εισαγωγής ιδιωτών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της ΕΛ.ΑΣ.

1. Δημιουργείται και παρέχεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εισαγωγής ιδιωτών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της ΕΛ.ΑΣ., με τη χρήση των θυρίδων φορέα και χρηστών όπως ορίζονται στο άρθρο 26 του ν. 4727/2020 και στην υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή» (Β’ 849) όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 36126 ΕΞ 2022 απόφαση (Β’ 4693).

2. Χρήστες της εφαρμογής είναι τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 1 («υποψήφιοι») και β) τα αρμόδια στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. που παραλαμβάνουν στις θυρίδες τις ηλεκτρονικές αιτήσεις, με σκοπό την διεκπεραίωσή τους.

3. Η εφαρμογή είναι ενεργή περιοδικά σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε Προκήρυξης Διαγωνισμού για τον χρόνο υποβολής αιτήσεων.

Άρθρο 3

Πρόσβαση στην εφαρμογή και ενέργειες χρηστών

1. Η πρόσβαση των υποψηφίων στην εφαρμογή γίνεται κατόπιν αυθεντικοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Η πρόσβαση των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. στις θυρίδες φορέα γίνεται κατόπιν αυθεντικοποίησης με τη χρήση διαπιστευτηρίων (κωδικών) δημόσιας διοίκησης.

2. Ο υποψήφιος στο περιβάλλον της εφαρμογής:

α) Επιβεβαιώνει όσα προσωπικά στοιχεία αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας κατά την αυθεντικοποίηση,

β) δηλώνει όσα επιπλέον στοιχεία είναι απαραίτητα για την υποβολή και αξιολόγηση της αίτησης και ιδίως, κατά περίπτωση, βα) πρόσθετα προσωπικά στοιχεία που δεν αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας, όπως τυχόν υπαγωγή του σε ειδική κατηγορία συμμετοχής ή στοιχεία σχετικά με τριτεκνική ιδιότητα που δεν προκύπτουν άμεσα από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ββ) στοιχεία κατοικίας και επικοινωνίας, βγ) στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή του στις πανελλαδικές εξετάσεις ή με τη φοίτηση στη Σχολή Αστυφυλάκων, βδ) στοιχεία σχετικά με τυχόν παραπομπή σε δίκη και την έκβαση αυτής,

γ) επιλέγει γα) το μητρώο του δημόσιου τομέα από το οποίο θα αντληθεί η φωτογραφία του μέσω διαλειτουργικότητας και δη επιλέγει είτε την ψηφιακή υπηρεσία myPhoto είτε την εφαρμογή «Ταυτότητες Ελλήνων Πολιτών», εφόσον έχει εκδοθεί δελτίο ταυτότητας την τελευταία δεκαετία, γβ) το σώμα που θα προβεί σε εξέταση ικανότητας του υποψηφίου και γγ) την κατά τόπον αρμόδια Διεύθυνση Αστυνομίας της κατοικίας ή της διαμονής του, στην οποία θα προωθηθεί η υποβληθείσα αίτηση.

3. Ο υποψήφιος επισυνάπτει τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στο οικείο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και με βάση τα στοιχεία που δήλωσε στην αίτηση σύμφωνα με την παρ. 2.

4. Με την ολοκλήρωση των ενεργειών των παρ. 1, 2 και 3, ο υποψήφιος ενημερώνεται σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και, αφού δηλώσει ότι ενημερώθηκε, μπορεί να υποβάλει την αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 για την πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής και την ορθότητα των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η καταχώριση κωδικού μιας χρήσης που αποστέλλεται στον πιστοποιημένο αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει αντληθεί κατά την αυθεντικοποίηση του υποψηφίου.

5. Με την οριστική υποβολή της αίτησης, αυτή αποκτά τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και την ισχύ που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 και επαληθεύεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 27 του ίδιου νόμου. Η αίτηση του πρώτου εδαφίου α) προωθείται στις θυρίδες του υποψηφίου και των αρμόδιων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., που τηρούνται στην ΕΨΠ σύμφωνα με την υπ’ αρ. 246/2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Επικρατείας «Τήρηση θυρίδων της Ελληνικής Αστυνομίας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ)» (Β’ 968) και β) αποστέλλεται με τη χρήση κατάλληλης διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, σε πληροφοριακό σύστημα της ΕΛ.ΑΣ. 6. Ο υποψήφιος δεν επιτρέπεται να υποβάλει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, περισσότερες της μίας αιτήσεις εντός του ίδιου έτους, εκτός αν η πρώτη κατά σειρά αίτηση απορριφθεί.

Άρθρο 4

Ενέργειες των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ.

1. Οι υπάλληλοι παραλαμβάνουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις στο περιβάλλον των θυρίδων της Ελληνικής Αστυνομίας και στο πληροφοριακό σύστημα της Ελληνικής Αστυνομίας και τις διαχειρίζονται σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους. Κάθε οριστικά υποβληθείσα αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 3 αντιστοιχεί σε μια εισερχόμενη υπόθεση που δημιουργείται στη θυρίδα.

2. Μέσω των θυρίδων φορέα, ο αρμόδιος υπάλληλος δύναται να αποστείλει μήνυμα στον υποψήφιο, να ζητήσει συμπληρωματικές διευκρινίσεις ή έγγραφα ή να απορρίψει την αίτηση ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση απόρριψης, ο αρμόδιος υπάλληλος μέσω της θυρίδας αναρτά το έγγραφο της απόρριψης το οποίο αποκτά τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και την ισχύ που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 και επαληθεύεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 27 του ίδιου νόμου.

3. Στις περιπτώσεις της παρ. 2 ο υποψήφιος λαμβάνει ενημέρωση στην προσωπική του θυρίδα που τηρείται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

4. Ο υποψήφιος ενημερώνεται για την αποδοχή της αίτησής του, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει η εκάστοτε προκήρυξη.

Άρθρο 5

Ειδικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία της εφαρμογής

1. Για την άντληση στοιχείων ταυτοποίησης των υποψηφίων η εφαρμογή του άρθρου 2 διαλειτουργεί μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) με τα κατάλληλα μητρώα του δημοσίου για την άντληση στοιχείων των χρηστών, ιδίως με το φορολογικό μητρώο για τα στοιχεία ταυτοποίησης και με το οικείο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τα στοιχεία εξεταζόμενου υποψηφίου στις πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η άντληση της φωτογραφίας του υποψηφίου σύμφωνα με το στοιχείο γα’ της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 3 γίνεται μέσω διαλειτουργικότητας μεταξύ αφενός του πληροφοριακού συστήματος της ΕΛ.ΑΣ. και αφετέρου του πληροφοριακού συστήματος στο οποίο τηρείται το μητρώο που επέλεξε ο υποψήφιος.

2. Η διαλειτουργικότητα της παρ. 1 πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριών της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την πολιτική ορθής χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας τυχόν δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 6

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ), για τους σκοπούς της λειτουργίας της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης και ιδίως της εφαρμογής του άρθρου 2 και των θυρίδων των υποψηφίων και για την αυθεντικοποίηση των χρηστών του άρθρου 2.

2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των διακινούμενων δεδομένων, πληροφοριών και εγγράφων και κατ’ ελάχιστον, της καταγραφής και παρακολούθησης των προσβάσεων, της διασφάλισης ιχνηλασιμότητας και της προστασίας των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

3. Η ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία, κατά την έννοια του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ., για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και για τους σκοπούς της λειτουργίας της εφαρμογής της παρούσας και ιδίως αναφορικά με την εξουσιοδοτημένη πρόσβαση των χρηστών και την ανάρτηση της αίτησης, των μεταδεδομένων αυτής και τυχόν απάντησης στη θυρίδα του υποψηφίου.

4. Η Ελληνική Αστυνομία είναι αυτοτελώς υπεύθυνη επεξεργασίας για τον σκοπό της παραλαβής και διαχείρισης αιτήσεων κατά το άρθρο 4 μέσω των θυρίδων που τηρεί στην ΕΨΠ και μέσω του πληροφοριακού της συστήματος. Οι αιτήσεις και οι απαντήσεις επί αυτών που εκδίδονται μέσω της ΕΨΠ:

α) Παραμένουν αναρτημένα στις θυρίδες χρηστών και επαληθεύονται για διάστημα δέκα(10) ετών και

β) αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων της ΕΨΠ για διάστημα δέκα (10) ετών και στη συνέχεια διαγράφονται οριστικά από την ΕΨΠ. Η χρονική διάρκεια ανάρτησης, επαλήθευσης και αποθήκευσης του δεύτερου εδαφίου δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση την παράταση της διοικητικής ισχύος της αίτησης για επόμενο διαγωνισμό και η επαλήθευση της αίτησης δεν συνεπάγεται την αποδοχή της.

Άρθρο 7

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

