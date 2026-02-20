Ηλεία: Σε δις ισόβια και 13 χρόνια καταδικάστηκε ο 39χρονος για τη δολοφονία και τον βιασμό της 11χρονης Βασιλικής

Ένοχος για τη δολοφονία της 11χρονης Βασιλικής στην Ηλεία κρίθηκε ο 39χρονος κατηγορούμενος, με το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών να του επιβάλλει δύο φορές ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 13 χρόνια κάθειρξης, κατά συγχώνευση, για τα υπόλοιπα αδικήματα.

Η απόφαση εκδόθηκε ύστερα από πολύωρη ακροαματική διαδικασία, κατά τη διάρκεια της οποίας εξετάστηκαν αναλυτικά τα ιατροδικαστικά ευρήματα, οι μαρτυρικές καταθέσεις και το σύνολο του αποδεικτικού υλικού. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό.

Ο 39χρονος κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, βιασμό ανήλικης, αρπαγή, καθώς και για οπλοφορία και οπλοχρησία. Καθοριστικής σημασίας ήταν η μετατροπή της κατηγορίας από απόπειρα βιασμού σε τετελεσμένο βιασμό, βάσει της ιατροδικαστικής έκθεσης και του παραπεμπτικού βουλεύματος, σύμφωνα με το patrisnews.com.

Οι δύο ποινές ισόβιας κάθειρξης επιβλήθηκαν για την ανθρωποκτονία και τον βιασμό, ενώ η επιπλέον ποινή των 13 ετών αφορά τα υπόλοιπα αδικήματα. Η καταδίκη αυτή έρχεται να προστεθεί στην ήδη εκτιόμενη ποινή κάθειρξης εννέα ετών, που του είχε επιβληθεί τον Οκτώβριο του 2024 για άλλη υπόθεση σε βάρος ανήλικης.

Το χρονικό του εγκλήματος

Το έγκλημα διαπράχθηκε το βράδυ της 9ης Ιουνίου 2024. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 39χρονος και η 11χρονη έφυγαν μαζί από τη Μυρτιά Ηλείας, όπου διέμεναν. Η ανήλικη επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και κατευθύνθηκαν προς αγροτική περιοχή στον οικισμό Καταραχίου Λεχαινών.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από την Ασφάλεια Πύργου, η οποία αξιοποίησε βιντεοληπτικό υλικό από τη διαδρομή που ακολούθησαν, αλλά και την ομολογία του κατηγορούμενου.

Αρχικά, ο 39χρονος υποστήριξε ότι επιχείρησε να συνευρεθεί ερωτικά με την ανήλικη, ισχυριζόμενος ότι εκείνη αντέδρασε και ότι η πράξη δεν ολοκληρώθηκε. Ωστόσο, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης ανέτρεψαν τον ισχυρισμό αυτόν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, όταν η 11χρονη τού είπε ότι θα ενημερώσει τους γονείς της για όσα είχαν συμβεί, εκείνος αντέδρασε βίαια. Πήρε κατσαβίδι που βρισκόταν στο όχημά του και τη χτύπησε επανειλημμένα, προκαλώντας τον θάνατό της. Στη συνέχεια, απέκρυψε τη σορό της σε σημείο με βλάστηση, ανάμεσα σε αυλάκι και χωράφι, και πέταξε το αντικείμενο της επίθεσης.

Η ομολογία του δολοφόνου

Κατά την προανάκριση, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε την πράξη του. Περιέγραψε ότι το απόγευμα της ίδιας ημέρας συναντήθηκε με την ανήλικη στο χωριό και αργότερα κανόνισαν να βρεθούν εκτός οικισμού για να μην γίνουν αντιληπτοί.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, την παρέλαβε από σημείο έξω από το χωριό και κινήθηκαν προς τον Πύργο, όπου έκαναν στάσεις σε καταστήματα και πρατήρια καυσίμων. Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς τα Λεχαινά και σταμάτησαν σε αγροτική τοποθεσία.

Εκεί, όπως ανέφερε, της ζήτησε να συνευρεθούν ερωτικά, με την ανήλικη να αρνείται και να τον απειλεί ότι θα αποκαλύψει το περιστατικό στους γονείς της. Τότε, όπως υποστήριξε, «θόλωσε», την έσπρωξε και της επιτέθηκε με κατσαβίδι.

Η απολογία του πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας στην Αστυνομική Διεύθυνση Πύργου, καθώς έξω από τα δικαστήρια είχε συγκεντρωθεί πλήθος πολιτών. Οι αρχές έκριναν ότι δεν μπορούσε να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας στο δικαστικό μέγαρο.

