Ικανοποίηση για την επικείμενη ενίσχυση με 34 νέα στελέχη αλλά και προβληματισμός για τις προσλήψεις εκτός πανελληνίων

Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Χανίων:

Η Ένωσή μας ευχαριστεί δημοσίως τον Βουλευτή Χανίων της Νέας Δημοκρατίας κ. Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη, για το άμεσο ενδιαφέρον του μέσω ερώτησης που κατέθεσε στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

Συγκεκριμένα έθεσε το ζήτημα της ενίσχυσης των Υπηρεσιών της Κρήτης μέσω της ενεργοποίησης του ισχύοντος συστήματος μεταθέσεων, όπως ακριβώς αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση των πρωτοβάθμιων ενώσεων αστυνομικών Κρήτης, την οποία έλαβε σοβαρά υπόψη.

Η Ένωσή μας χαιρετίζει την πρόθεση του Υπουργού να ενισχύσει άμεσα την Δ.Α. Χανίων, μετά από… 5 επιστολές μας… στις οποίες αναφέρουμε αναλυτικά την «λειψανδρία» των Υπηρεσιών της Δ.Α. Χανίων, με 34 ΣΦΟΧ (Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου Χρόνου) για τις ανάγκες του Α.Τ. Αερολιμένα Χανίων αλλά και των υπολοίπων Υπηρεσιών της Δ.Α. Χανίων, όπως μας ενημέρωσε πριν την συνέντευξη τύπου στο Ηράκλειο.

Η αντίθεσή μας έγκειται στο γεγονός της υποβάθμισης της Σχολής Αστυφυλάκων και της παράκαμψης της αξιοκρατίας του Κώδικα Μεταθέσεων, μέσω των συνεχών διαδικασιών προσλήψεων αστυνομικών εκτός των πανελληνίων εξετάσεων, οι οποίοι τοποθετούνται άμεσα στους τόπους καταγωγής του.

Για το Δ.Σ.

Ο Η

Πρόεδρος Γενική Γραμματέας

ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗΣ Στυλιανός ΞΕΝΙΚΑΚΗ Μαρία

6972871787 6947277209