Ιερόδουλες, πονηρές εξομολογήσεις, δανεικά και χρέη: «Σημεία και τέρατα» από τη συμμορία των ρασοφόρων

Γράφει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης

Ένα πανό που αναρτήθηκε στα τέλη του περασμένου Αυγούστου στο σημείο όπου βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Παρθενίου στο κέντρο της Αθήνας έγραφε: «Κλέβετε τα λεφτά του κοσμάκη για να τα κάνετε ναρκωτικά και ζιγκολό».

Αυτός που έγραψε το πανό απευθυνόταν στους ρασοφόρους που κατηγορούνται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση που διακινούσε κοκαΐνη και κάνναβη. Το γεγονός αποκαλύφθηκε από συνομιλία που κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ. στις 31 Αυγούστου 2025 μεταξύ ενός εκ των τριών εμπλεκόμενων ρασοφόρων και γυναίκας.

Αρχικά ο 40χρονος ρασοφόρος λέει στη φίλη του ότι είναι πολύ αναστατωμένος γιατί πήγε κάποιος στην εκκλησία, έπιασε έναν παπά (μη εμπλεκόμενο στην υπόθεση) και του είπε ότι του χρωστάνε λεφτά από «συνάντηση». Ο 40χρονος φοβόταν ότι ο άντρας αυτός μπορεί να «πρόδιδε» τη δράση τους με τα ναρκωτικά.

Στη συνέχεια, γίνεται λόγος για ένα πανό που εκτιμάται ότι αναρτήθηκε από κάποιον «ριγμένο» που του χρωστούσαν χρήματα. Χαρακτηριστικά ο ρασοφόρος λέει ότι «για μικροποσά για τριακάσια εδώ, διακόσια εκεί θα γίνουμε τσιμπ…. (σ.σ. εννοώντας θα προδοθεί η δράση στους) Πρέπει να βρούμε, να δανειστούμε και μετά να χρωστάμε σε έναν άνθρωπο».

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ένας από τους λόγους που προσπαθούσαν διαρκώς να εκμεταλλευτούν την πίστη του κόσμου και ιδιαίτερα ευάλωτων ανθρώπων που έπασχαν από ασθένειες ήταν ότι χρωστούσαν χρήματα σε διάφορα πρόσωπα. Δεν δίσταζαν μάλιστα να παίρνουν τα τάματα των πιστών και να τα «ξεπουλάνε» σε ενεχυροδανειστήρια για να πάρουν μετρητά.

Οι ίδιες πηγές εξηγούν ότι μπορεί να κέρδιζαν μεγάλα ποσά από τη διακίνηση των ναρκωτικών, ωστόσο, ο «έκλυτος βίος» τους ήταν τέτοιος που δεν αποταμίευαν τα κέρδη. Ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ. κατέγραψε επικοινωνίες από τις οποίες προκύπτει ότι καλούσαν ακόμα και ιερόδουλες, χωρίς να διευκρινίζεται εάν τα ραντεβού κλείνονταν στην εκκλησία της οδού Λιοσίων που ήταν η έδρα τους ή κάπου αλλού.

Ο άλλος ρασοφόρος (Youtuber και πρώην μοντέλο), ηλικίας 46 ετών, ήταν και ο ίδιος χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Φέρεται να έλεγε στους πιστούς ότι έχει τα λείψανα του Αγίου Παρθενίου πείθοντάς τους να πηγαίνουν στη δική του εκκλησία για «εξομολόγηση» και προσκύνημα.

Κομβικό ρόλο στην υπόθεση διαδραμάτιζε η γυναίκα που φέρεται ως αρχηγός του κυκλώματος και η οποία περιγράφεται από τους αστυνομικούς ως «τετραπέρατη» και με εμπειρία στη διακίνηση ναρκωτικών. Εκτιμάται ότι «συνεργάστηκε» με τους ρασοφόρους κρίνοντας ότι λόγω της ιδιότητας τους είναι υπεράνω υποψίας και δεν θα ελεγχθούν από τις Αρχές.

Ο τρίτος εμπλεκόμενος «ιερέας» είχε συλληφθεί και προφυλακιστεί τον περασμένο Σεπτέμβριο για διακίνηση παράτυπων μεταναστών στη Ροδόπη.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά οχτώ άτομα, εκ των οποίων τα εφτά έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές. Δύο μάλιστα ήταν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών κατασχέσανε 2,2 κιλά κοκαΐνης που τα μετέφερε με βαλίτσα στη Ρόδο ο ένας από τους τρεις ρασοφόρους.

