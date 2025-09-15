Ίδρυση Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων στην Εγνατία Οδό

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

ΠΡΟΣ:

1) Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

2) Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΜΑΛΛΙΟ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ)

3) Πανελληνία Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1) Μέλη μας.

2) ΜΜΕ.

ΘΕΜΑ : « Ίδρυση Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ενόψει πλήρους παραχώρησης της Εγνατίας Οδού.»

κ. Υπουργέ,

κ. Αρχηγέ,

Με αφορμή αφενός ακόμα ένα τραγικό, πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα που έλαβε χώρα πρόσφατα στην Εγνατία Οδό (τρεις συνάνθρωποί μας απανθρακώθηκαν), αφετέρου δημοσιεύματα του Τύπου ότι πρόκειται σύντομα να ολοκληρωθεί η πλήρης παραχώρηση της Εγνατίας Οδού στην εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-Egis», επανερχόμαστε στο ζήτημα της ίδρυσης Τμήματος Τροχαίας για την Εγνατία Οδό και την επάνδρωσή του ως νεοϊδρυθείσας Υπηρεσίας.

Οι λόγοι είναι καθαρά υπηρεσιακοί και αφορούν στην ουσιαστική αστυνόμευση της Εγνατίας Οδού με σκοπό την τόσο απαραίτητη οδική ασφάλεια. Η επάνδρωση ως νεοϊδρυθείσας Υπηρεσίας αποτελεί όρο επιβίωσης της Δ.Α. Ξάνθης και της παρεχόμενης αστυνόμευσης στην τοπική κοινωνία.

Σήμερα, η Εγνατία Οδός αστυνομεύεται μόνο «στα χαρτιά», καθώς το ένα (1) περιπολικό με το ένα (1) άτομο του Τμήματος Τροχαίας Ξάνθης είναι επιφορτισμένο με έναν τεράστιο τομέα (πόλη της Ξάνθης και περίχωρα, Ε.Ο. Ξάνθης-Δράμας, Ε.Ο. Ξάνθης-Ιάσμου-Κομοτηνής, Ε.Ο. Ξάνθης-Π.Λάγους-Κομοτηνής, Ε.Ο. Ξάνθης-Καβάλας) και αδυνατεί εκ των πραγμάτων να πραγματοποιήσει έστω και μία απλή περιπολία, παρόλη την υπερπροσπάθεια των συναδέλφων μας.

Η Πολιτεία οφείλει να δείξει – με έγκαιρο προγραμματισμό και όχι λύσεις της τελευταίας στιγμής- πόσο ψηλά τοποθετεί την οδική ασφάλεια και αν και κατά πόσο είναι διατεθειμένη να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να πάψει αυτό το αιματοκύλισμα στην εθνική οδό της περιοχής μας.