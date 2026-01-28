Ίδρυση νέας Αστυνομικής Υπηρεσίας - Ανακοίνωση Αστυνομικής Ένωσης

Το Σωματείο Ειδικών Φρουρών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενημερώνει ότι, με προμετωπίδα την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Ειδικών Φρουρών (Π.Ο.Α.Ε.Φ.) και κατόπιν των συντονισμένων, επίμονων και τεκμηριωμένων ενεργειών της, καθώς και του Προέδρου αυτής κ. Ντούμα Βασίλειου, κατέστη δυνατή η ίδρυση Τμήματος Μεταγωγών – Δικαστηρίων στην Αστυνομική Διεύθυνση Δράμας.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ουσιαστικό και καθοριστικό βήμα για την ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας των αστυνομικών υπηρεσιών της Δράμας, συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση των υφιστάμενων υπηρεσιών, στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των συναδέλφων και στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση τόσο της Δικαιοσύνης όσο και της τοπικής κοινωνίας.

Το Σωματείο μας, στο πλαίσιο της θεσμικής του συνδικαλιστικής αποστολής, ανέδειξε με επιμονή προς κάθε αρμόδιο φορέα την αναγκαιότητα ίδρυσης του Τμήματος Μεταγωγών – Δικαστηρίων στην Α.Δ. Δράμας, στηρίζοντας παράλληλα κάθε ουσιαστική προσπάθεια και διεκδίκηση που οδηγεί σε πραγματικές λύσεις για τους συναδέλφους και τις υπηρεσίες.

Συνεχίζουμε με συνέπεια, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα να διεκδικούμε παρεμβάσεις που ενισχύουν την Ελληνική Αστυνομία και αναβαθμίζουν τον ρόλο του αστυνομικού, με γνώμονα την ασφάλεια του πολίτη και την αξιοπρέπεια του προσωπικού.

Εν έτη 2026, θα έπρεπε να έχουμε κατακτήσει πλήρως την έννοια της συλλογικής δράσης στον κοινό σκοπό και να έχουμε αφήσει πίσω πρακτικές του παρελθόντος.

Δυστυχώς, εξακολουθούν να εμφανίζονται σύγχρονοι «μαυρογυαλούροι», οι οποίοι επιμένουν στην αναχρονιστική τακτική της ατομικής καρποποίησης συλλογικών αγώνων και προσπαθειών άλλων, για μικροπολιτικά οφέλη. Τέτοια φαινόμενα οφείλουμε να τα αναδεικνύουμε και να τα καταδικάζουμε ανοιχτά.

Προς επίρρωση των λεγόμενων μας παραθέτουμε μέρος των δράσεων μας στην κατεύθυνση της επίτευξης του στόχου με συγκεκριμένες ενέργειες στις οποίες προέβη, στο πλαίσιο της οργανωμένης και θεσμικής διεκδίκησης για την ίδρυση Τμήματος Μεταγωγών – Δικαστηρίων στην Αστυνομική Διεύθυνση Δράμας:

– Κατάθεση υπομνήματος προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, την 14-10-2025, με Αρ. Πρωτ. 35/2025 και θέμα:

«Επιτακτική ανάγκη ίδρυσης Τμήματος Μεταγωγών και Δικαστηρίων στην Αστυνομική Διεύθυνση Δράμας».

-Συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, την 30-05-2025, κατά την οποία τέθηκε αναλυτικά το ζήτημα και αναδείχθηκαν οι επιχειρησιακές και υπηρεσιακές ανάγκες της Δ.Α. Δράμας.

-Συνάντηση στις 20-05-2025 με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Μάλλιο Δημήτριο, στο πλαίσιο της οποίας επισημάνθηκαν οι επιπτώσεις της έλλειψης Τμήματος Μεταγωγών στην καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών.

-Επίσκεψη στις 20-05-2025 στην Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, όπου κατατέθηκαν οι σχετικές θέσεις και τεκμηριώθηκε η αναγκαιότητα ίδρυσης της εν λόγω υπηρεσίας.

Εμείς θα παραμείνουμε στο « εμείς» και ….

Πάντα δίπλα στον Συνάδελφο!