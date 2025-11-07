Ιδρύεται υποδιεύθυνση του «ελληνικού FBI» στην Κρήτη – Νέες πάνοπλες ομάδες και αστυνομικοί από την Αθήνα

Γράφει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης

Τεταμένο παραμένει το κλίμα στα Βορίζια, με την ΕΛ.ΑΣ. να βρίσκεται σε συναγερμό προκειμένου να αποτρέψει νέα αναζωπύρωση της βεντέτας και να διασφαλίσει ότι οι πολεμικές εικόνες δεν θα επαναληφθούν.

Διαβάστε επίσης

Όπως είχε αποκαλύψει το iΕidiseis, προχωρά η ίδρυση υποδιεύθυνσης του ελληνικού FBI στην Κρήτη, κατά τα πρότυπα της Θεσσαλονίκης, με στόχο την ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα και την οπλοκατοχή στο νησί.

Τη νέα υποδιεύθυνση θα στελεχώσουν Αστυνομικοί από την Αθήνα και θα δημιουργηθούν και νέες επιχειρησιακές πάνοπλες ομάδες για να επιχειρούν σε έρευνες για βαριά περιστατικά.

Η απόφαση έρχεται μετά τα αιματηρά γεγονότα στα Βορίζια και εντάσσεται σε έναν συνολικότερο επιχειρησιακό σχεδιασμό που προβλέπει ενίσχυση προσωπικού, εξοπλισμού και αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη.

Σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναμένεται να ανακοινώσει στις 11 το πρωί τις νέες πρωτοβουλίες, παρουσιάζοντας τον αναβαθμισμένο αστυνομικό σχεδιασμό για τη Μεγαλόνησο.