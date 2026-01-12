Ιδιοκτήτης ΙΧ έκλεψε το ίδιο το αυτοκίνητό του –Γιατί το έκανε

Μπροστά σε μια απίστευτη υπόθεση βρέθηκαν οι αστυνομικοί, όταν σταμάτησαν όχημα που εμφανιζόταν στο σύστημα ως κλεμμένο.

Οι κλοπές αυτοκινήτων αποτελούν πραγματικό πονοκέφαλο τόσο για τους κατόχους όσο και για τις αρχές, καθώς οι συμμορίες εξελίσσουν συνεχώς τις μεθόδους τους. Μπουκάλι με νερό στον τροχό, Nokia 3310, σπρώξιμο με άλλο όχημα ή ακόμη και πορτοκάλια στον δρόμο συγκαταλέγονται στις τεχνικές που έχουν κατά καιρούς καταγραφεί.

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου η παραβατικότητα ξεκινά από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη. Συνήθως πρόκειται για προσπάθειες αποφυγής προστίμων, γραφειοκρατικών διαδικασιών ή ακόμη και για περιπτώσεις που σχετίζονται με αποζημιώσεις από ασφαλιστικές εταιρείες.

Χαρακτηριστικό είναι το πρόσφατο περιστατικό που απασχόλησε τις αρχές της Ισπανίας, όπου ένας 25χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες επειδή αφαίρεσε το ίδιο του το αυτοκίνητο από δημοτικό χώρο φύλαξης.

Το όχημα είχε απομακρυνθεί από γερανό λόγω αντικανονικής στάθμευσης και βρισκόταν σε δημοτικό πάρκινγκ, με τον ιδιοκτήτη να καλείται να πληρώσει 132,61 ευρώ για τα έξοδα απομάκρυνσης και παραμονής. Αντί να ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία, επέλεξε να πάρει το αυτοκίνητό του χωρίς να καταβάλει το ποσό, κίνηση που οδήγησε άμεσα σε δήλωση κλοπής από τους υπεύθυνους του χώρου.﻿

Η υπόθεση έλαβε τέλος λίγες εβδομάδες αργότερα, όταν το αυτοκίνητο εντοπίστηκε να κινείται επικίνδυνα και σταμάτησε για έλεγχο. Από τον έλεγχο της πινακίδας προέκυψε ότι το όχημα αναζητούνταν ως κλεμμένο. Ο οδηγός απέδειξε πως ήταν ο νόμιμος ιδιοκτήτης και παραδέχτηκε τι είχε κάνει, θεωρώντας ότι απλώς «πήρε πίσω κάτι δικό του».

Το αποτέλεσμα ήταν το αυτοκίνητο να επιστρέψει εκ νέου στο δημοτικό πάρκινγκ, ενώ ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάστηκε στη Δικαιοσύνη, με τον νεαρό οδηγό να αντιμετωπίζει πλέον ακόμα και την κατηγορία της κλοπής. Οι νομικές συνέπειες είναι σαφώς σοβαρότερες από το αρχικό ποσό που προσπάθησε να αποφύγει, καθώς η κατηγορία συνοδεύεται από χρηματική ποινή και προβλέπει, ανάλογα με την κρίση του δικαστηρίου, ακόμη και ποινή φυλάκισης.

