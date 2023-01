Η υποστελέχωση των Αστυνομικών Τμημάτων οδηγεί στα όρια της «διάλυσης» την ΕΛ.ΑΣ. - Άρθρο του Αντιστράτηγου ε.α. Νικόλαου Μπλάνη

1. Πληροφορηθήκαμε, ότι πρόσφατα σε περιοχή της Δυτικής Αττικής έγινε κλοπή και ο δράστης συνελήφθη από πλήρωμα της ΔΙ-ΑΣ ύστερα από καταγγελία του παθόντος. Το πρόβλημα όμως ήταν, ότι δεν υπήρχε κάποιος να επιληφθεί και να προσαγάγει τον δράστη στο οικείο Τ.Α. προκειμένου να σχηματιστεί δικογραφία και να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα. Με το ζόρι βρέθηκε αστυνομικός του Α.Τ, ο οποίος με δικό του (ιδιωτικό) μέσο παρέλαβα και μετέφερε τον δράστη (sic). Και αυτό (που μάλλον αποτελεί μόνιμη κατάσταση) αποτελεί τη συνέπεια των δομικών προβλημάτων και της υποστελέχωσης, στα όρια της διάλυσης, των Αστυνομικών Τμημάτων και Τμημάτων Ασφαλείας (και κατά συνέπεια της ΕΛ-ΑΣ, αφού αυτά αποτελούν τα κύτταρα του Σώματος), τα οποία όχι μόνο αδυνατούν να ασκήσουν αστυνόμευση με περιπολίες (πεζές ή εποχούμενες), αλλά ούτε να καλύψουν τις βασικές ανάγκες εσωτερικών λειτουργιών, όταν πολλές φορές δεν διαθέτουν βαθμοφόρο Αξιωματικό Υπηρεσίας ή και (το χειρότερο) κλείνουν τις βραδινές ώρες σε κάποιες περιπτώσεις.



2. Είχαμε δει, την βραδιά της επίθεσης με βόμβες μολότοφ στο Α.Τ. Ακροπόλεως, σκοπός να είναι ένας δόκιμος αστυφύλακας. Εξάλλου η είδηση του καταγγελθέντος βιασμού 19χρονης μέσα στο Α.Τ. Ομόνοιας, σε ώρα υπηρεσίας, από δύο Ειδικούς Φρουρούς (Ε.Φ.) της ΔΙΑΣ, έθεσε το ερώτημα πως (γιατί) οι κατηγορούμενοι, εγκαταλείποντας ανέλεγκτοι την υπηρεσία τους, βρέθηκαν και εκτέλεσαν τις πράξεις μέσα στο Τμήμα, αφού δεν ανήκουν στην οργανική του δύναμη; Και όλα αυτά στη συνέχεια του διπλού φιάσκου στην Πλατεία Νέας Σμύρνης, την ανεπάρκεια με τον θανατηφόρο τραυματισμό των Ρομά κατά τις καταδιώξεις στο Πέραμα και στη Θεσ/κη (η ίδια που είχε παρατηρηθεί και τον Μάρτιο 2011, όταν, σε παρόμοια καταδίωξη στου Ρέντη, βρήκαν τραγικό θάνατο οι δύο Ε.Φ.), τα οποία θύμιζαν περισσότερο «γιουρούσι» παρά οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση.



3.Το πρόβλημα είναι, ότι τα πληρώματα της Άμεσης Δράσης ενεργούν μόνο κατασταλτικά (κατόπιν εντολής του R/T Κέντρου) και δεν έχουν γνώση των ιδιαίτερων συνθηκών της περιοχής. Περνάνε, βλέπουν και φεύγουν, όπως έδειξε και η περίπτωση της γυναικοκτονίας στην Καλλιθέα, όπου το πλήρωμα της Άμεσης Δράσης, που πήρε εντολή για επέμβαση, έκανε το συνηθισμένο tour στον τόπο του συμβάντος και αποχώρησε με τη γειτόνισσα να προβλέπει: «Όταν την σφάξει θα ενημερώσω πρώτα κανένα κανάλι για να σας φωνάξουν».



4. Αποτελεί μια από τις βασικές αρχές (ένατη), ότι η αποτελεσματικότητα της αστυνομίας αναγνωρίζεται στην απουσία του εγκλήματος και της αταξίας (πρόληψη) και όχι στην ορατή απόδειξη της αστυνομικής δράσης (καταστολή-εξιχνίαση) στην αντιμετώπισή του (βλ.The Peelian Principles for Policing, from HMIC’s Annual Assessment of Policing in England and Wales 2013/14). Ως γνωστόν ο υδροκεφαλισμός και ο συγκεντρωτισμός επικρατεί στο οργανόγραμμα της ΕΛ-ΑΣ, που έχει πάρει τη μορφή ανάποδης πυραμίδας (με διπλά επιτελεία, πολλές κεντρικές δ/νσεις κ.α.) αφενός και αφετέρου η πολυδιάσπαση με τη δημιουργία διάφορων Μονάδων (Ομάδων), Γραφείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών, ακυρώνει τον αναγκαίο συντονισμό, έλεγχο και ενότητα της προσταγής (clear chain of command) και κατασπαταλά δυνάμεις σε γραφειοκρατικές λειτουργίες (γραμματείες, σκοπιές, αξιωματικούς υπηρεσίας, διοικητές-υποδιοικητές κ.λ.π.).



5. Ως αναγκαία λύση προτείνεται ένα αποκεντρωμένο σύστημα οργάνωσης με «συμμάζεμα» των Υπηρεσιών και την κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων στα κατά τόπους Τμήματα, που αποτελούν τα κύτταρα του Σώματος, υπό τον συντονισμό ενός ενιαίου R/T Κέντρου Επιχειρήσεων. Έτσι ο οικείος Διοικητής ελέγχει το προσωπικό, επιλέγει τους καλύτερους και αποκλείει τυχόν «προβληματικούς», ενώ ταυτόχρονα δίνει οδηγίες για τα ζητήματα της περιοχής, πράγμα που είναι μάλλον ανεφάρμοστο σήμερα. Και το πιο σημαντικό είναι, ότι παύει το απρόσωπο, αδιάφορο, ανέλεγκτο και ανεύθυνο της αστυνόμευσης. Το προσωπικό ελέγχεται και λογοδοτεί. Ο Διοικητής του Τμήματος έχει την συνολική ευθύνη και λογοδοτεί-αξιολογείται διαρκώς (βλ. ιδίως άρθρο μας με τίτλο: «Γιατί το «απρόσωπο» της αστυνόμευσης και το έλλειμμα ελέγχου οδηγεί στην αστυνομική αυθαιρεσία!»-Οκτώβριος 2022).

Νικόλαος Αθ. Μπλάνης

Αντιστράτηγος Αστυνομίας ε.α.

Επίτιμος Προϊστάμενος Κλάδου Οργάνωσης

και Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Ε.Α./Υ.Δ.Τ.

Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αθηνών