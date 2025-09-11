Η Τζέσικα Τσάστεϊν, ο Τζον Χοκς και η Κάρτερ Φέιθ στο μυστηριώδες «Heartland» του Netflix

Με την πρεμιέρα του «The Savant» στο Apple TV+ να βρίσκεται προ των πυλών, η πολυβραβευμένη πρωταγωνίστρια Τζέσικα Τσάστεϊν (Jessica Chastain) βρήκε ήδη το επόμενο μυστήριο για να λύσει.

Πηγές αναφέρουν στο Deadline, ότι η Τσάστεϊν, ο υποψήφιος για Όσκαρ Τζον Χοκς (John Hawkes) και η τραγουδίστρια της κάντρι Κάρτερ Φέιθ (Carter Faith) στο ντεμπούτο της στην υποκριτική, θα πρωταγωνιστήσουν στο θρίλερ μυστηρίου του Netflix, «Heartland», με την Σάνα Φέστε (Shana Feste) να αναλαμβάνει τόσο το σενάριο όσο και την σκηνοθεσία.

Η ταινία ακολουθεί την Misty Jones (Τσάστεϊν), «μια πρώην σταρ της κάντρι, να ερευνά την εξαφάνιση της ανιψιάς της που ακολουθούσε τα βήματά της στον χώρο της μουσικής.

Κατά την έρευνα η Misty θα αναγκαστεί να αναμετρηθεί με το παρελθόν της, αλλά και με τον σκοτεινό, αθέατο κόσμο του Νάσβιλ».

Την παραγωγή υπογράφουν ο Πίτερ Σέρνιν (Peter Chernin) και η Τζένο Τόπινγκ (Jenno Topping) για την Chernin Entertainment, ο Τζέισον Όουεν (Jason Owen) για λογαριασμό των Sandbox Studios και ο Ράνταλ Πόστερ (Randall Poster).