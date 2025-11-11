Η Τόνι Κολέτ και η Μίλι Άλκοκ πρωταγωνίστριες στο θρίλερ επιβίωσης «Hot Mother»

Η υποψήφια για Όσκαρ Τόνι Κολέτ (Toni Collette) και η πρωταγωνίστρια του επερχόμενου «Supergirl», Μίλι Άλκοκ (Milly Alcock), θα πρωταγωνιστήσουν στο θρίλερ επιβίωσης «Hot Mother», το οποίο έχει προγραμματιστεί να γυριστεί στην Αυστραλία το 2026.



Στο «Hot Mother», μια μητέρα και η κόρη της «επισκέπτονται ένα απομακρυσμένο κέντρο ευεξίας για το Σαββατοκύριακο σε μια προσπάθεια να επανασυνδεθούν. Όμως, ο χρόνος μαζί γίνεται γρήγορα μάχη για επιβίωση, καθώς εγκλωβίζονται σε μια σάουνα όπου κανείς δεν μπορεί να ακούσει τις εκκλήσεις τους για βοήθεια».