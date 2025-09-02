Η τιμή του χρυσού σπάει ρεκόρ, φθάνει τα 3.500 δολάρια την ουγκιά

Ο χρυσός κατέγραψε σήμερα νέα μεγάλη άνοδο, έφθασε σε νέο ιστορικό υψηλό, στα 3.501 δολάρια την ουγκιά, ενώ το προηγούμενο ρεκόρ καταγράφτηκε μόλις τον Απρίλιο, στις πρώτες συναλλαγές στις αγορές της Ασίας.

Οι επενδυτές μοιάζουν τελευταία να στρέφονται στο πολύτιμο μέταλλο αντί του δολαρίου, άλλης αξίας-καταφυγίου, εξαιτίας προσδοκιών πως θα μειωθούν τα επιτόκια της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας και της ανησυχίας για την ανεξαρτησία της Fed (Federal Reserve, η αμερικανική ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα).

Η αμερικανική δικαιοσύνη δεν έχει ακόμη αποφανθεί για την τύχη μέλους του διοικητικού συμβουλίου της – η Λίσα Κουκ ανακοινώθηκε πως αποπέμπεται από τον Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που εκλήθηκε ως απειλή για την ανεξαρτησία του θεσμού που ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος απαιτεί να μειώσει τα επιτόκια – καθώς η οικονομία των ΗΠΑ είναι αντιμέτωπη, αντίθετα με όσα διατυμπανίζει ο μεγιστάνας, με δυσκολίες.

Η αγορά αναμένει να δει μείωση των επιτοκίων 0,25% στην προσεχή συνεδρίαση της επιτροπής νομισματικής πολιτικής της Fed (16η-17η Σεπτεμβρίου).

Η προοπτική κάνει λιγότερο ελκυστικό το δολάριο και τα ομόλογα του δημοσίου, που θεωρούνται αξίες-καταφύγια ανταγωνιστικές του χρυσού, εξ ου η στροφή στο πολύτιμο μέταλλο.

Ο χρυσός απογειώθηκε λοιπόν σήμερα, φθάνοντας τα 3.501,59 δολάρια ανά ουγκιά (31,1 γραμμάρια). Το προηγούμενο ρεκόρ, τον Απρίλιο, είχε αποδοθεί την εποχή στις αβεβαιότητες ως προς την πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ ως προς εμπορικά και πάνω απ’ όλα δασμολογικά ζητήματα.

Από την αρχή της χρονιάς, η τιμή του χρυσού ανέβηκε κατά ένα τρίτο, λόγω των ανησυχιών για ζητήματα τόσο γεωπολιτικά (Ουκρανία, Γάζα...) όσο και εμπορικά (δασμοί).