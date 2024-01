Η ταινία για το παιδικό τράφικινγκ που πολεμήθηκε από τα κυκλώματα για να μη βγει στις αίθουσες - Έκανε πρεμιέρα πριν λίγες μέρες στην Ελλάδα

Το «Sound Of Freedom, Η Μελωδία της Ελευθερίας» είναι η ταινία, την οποία τα κυκλώματα παγκοσμίως έκαναν το παν, για να εξαφανίσουν, ώστε να μη μάθει ο κόσμος όσα σοκαριστικά συμβαίνουν στα μεγάλα σαλόνια.

Το «Sound Of Freedom, Η Μελωδία της Ελευθερίας» είναι ένα καταιγιστικό θρίλερ, που βασίζεται στην απίστευτη, αληθινή ιστορία ενός πρώην κυβερνητικού πράκτορα, που έφτασε στα άκρα, για να σώσει μία ομάδα παιδιών, που είχαν πέσει θύματα απαγωγής από κυκλώματα σωματεμπορίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Η καθηλωτική του πλοκή αφηγείται μία δυνατή ιστορία ηρωισμού ως απόδειξη του ανυποχώρητου πνεύματος όσων αρνούνται να αφήσουν το κακό να θριαμβεύσει. Η ανεξάρτητη ταινία, που γυρίστηκε στην Κολομβία, παρά τον τεράστιο πόλεμο που δέχθηκε προκειμένου να μην κυκλοφορήσει, σημείωσε τεράστια εισπρακτική επιτυχία στην Αμερική, σκαρφαλώνοντας στη 10η θέση του box office με 180 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις. Ανάλογη είναι η πορεία της και σε όποια άλλη χώρα προβάλλεται, με το κοινό να βγαίνει συγκλονισμένο από την αίθουσα.

Η ταινία κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους στη χώρα μας στις 18 Ιανουαρίου από τη Feelgood, σε μία περίοδο που μοιάζει εξαιρετικά επίκαιρη, καθώς η υπόθεση Επστάιν έχει επανέλθει στο προσκήνιο μετά τη δημοσιοποίηση των δικαστικών εγγράφων, που περιγράφουν λεπτομερώς τις διασυνδέσεις του πολυεκατομμυριούχου, παιδόφιλου επενδυτή.

Η υπόθεση της ταινίας

Ένας πρώην κυβερνητικός πράκτορας αναλαμβάνει μία εξαιρετικά επικίνδυνη αποστολή, για να σώσει δεκάδες παιδιά από κυκλώματα σωματεμπορίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Η αρχή και η συνέχεια

Το 2015 ο γεννημένος στο Μεξικό (και με έδρα το Λος Άντζελες) σκηνοθέτης Αλεχάντρο Μοντεβέρντε δεν γνώριζε πολλά για τη μάστιγα της σωματεμπορίας, μέχρι που είδε ένα ρεπορτάζ για το θέμα. Όπως αποκάλυψε αναφορικά με αυτά που έμαθε: «Mε συντάραξαν, γιατί δεν πίστευα ότι πραγματικά συμβαίνουν».

«Δεν μπορούσα να αντιληφθώ στο μυαλό μου πώς συνευρίσκεται ένας ενήλικας με ένα παιδί», δήλωσε… Εκείνη τη νύχτα δεν μπόρεσε να κοιμηθεί. Οπότε, το επόμενο πρωί, συζήτησε την επίδραση που είχε το ρεπορτάζ πάνω του με τη σύζυγό του και μητέρα των τριών παιδιών του, ηθοποιό Ali Landry. Εκείνη τον παρακίνησε να αρχίσει την έρευνα και να γράψει ένα σενάριο.

«Σε εκείνη τη φάση η ταινία λεγόταν ‘The Mogul’ και ήταν αμιγώς μυθοπλαστική» προσθέτει ο σκηνοθέτης-σεναριογράφος. Λίγο καιρό μετά, ο παραγωγός της ταινίας, Eduardo Verástegui, συνάντησε τον Tim Ballard, έναν πρώην μυστικό πράκτορα του Τμήματος Εσωτερικής Ασφάλειας και η ταινία μετουσιώθηκε σε μία ιστορία βασισμένη στην περίοδο που ο Ballard εργάστηκε για την ειδική ομάδα κατά των εγκλημάτων σε βάρος των παιδιών στο διαδίκτυο και επιστρατεύθηκε ως μυστικός πράκτορας στην αμερικανική ομάδα κατά του σεξοτουρισμού με θύματα ανηλίκους.

Ο Jim Caviezel συμφώνησε να πρωταγωνιστήσει στο ρόλο του Ballard και στο πλευρό του βρίσκουμε τους: Mira Sorvino, Bill Camp, José Zúñiga και Verástegui.

Εισπρακτικά η ταινία ξεπέρασε όλες τις προσδοκίες και προσπέρασε υπερπαραγωγές όπως «O Indiana Jones και ο Δίσκος του Πεπρωμένου» (Indiana Jones and The Dial of Destiny) και «Επικίνδυνη Αποστολή: Θανάσιμη Εκδίκηση Μέρος Πρώτο» (Mission Impossible: Dead Reckoning Part One) στο box office.

Tim Ballard: Ο μυστικός πράκτορας που έχει σώσει παιδιά από τα κυκλώματα πορνείας

Ο Tim Ballard πέρασε πάνω από μία δεκαετία ως μυστικός πράκτορας στο Τμήμα Εσωτερικής Ασφάλειας, όπου συμμετείχε σε αποστολές με την ειδική ομάδα κατά των εγκλημάτων σε βάρος των παιδιών στο διαδίκτυο (Internet Crimes Against Children/ICAC) και επιστρατεύτηκε στην αμερικανική ομάδα ενάντια στον σεξοτουρισμό με θύματα ανηλίκους.

Εργάστηκε στις ΗΠΑ και σε διαφορετικές χώρες, για να εισχωρήσει σε κυκλώματα εμπορίας παιδιών. Έχει πατάξει δεκάδες τέτοια κυκλώματα και έχει σώσει παιδιά από την πορνεία και τη μαύρη εργασία. Όσο εργαζόταν για την κυβέρνηση, ο Ballard διαπίστωσε πόση ανάγκη υπήρχε για τον αγώνα ενάντια στη σωματεμπορία παιδιών και τη σεξουαλική τους κακοποίηση σε όλο τον κόσμο.

Το 2013, με μια ομάδα πρώην κυβερνητικών πρακτόρων παραιτήθηκε από την ασφάλεια της σίγουρης καριέρας και συνέχισε το έργο της διάσωσης άτυχων παιδιών μέσα από το ιδιωτικό ίδρυμα «Operation Underground Railroad». Στο O.U.R. ο Tim έχει συγκεντρώσει μία ομάδα που συνεργάζεται με το κράτος, για να σώζει παιδιά. Αυτή η ομάδα υπάρχει σήμερα και λειτουργεί σε όλο τον κόσμο άμεσα και αποτελεσματικά.

Βιογραφικό σημείωμα του σεναριογράφου-σκηνοθέτη Αλεχάντρο Μοντεβέρντε (Alejandro Monteverde)

Είναι ένας μεξικανός σκηνοθέτης, που έγινε γνωστός το 2006 με την ταινία «Bella» (σενάριο/σκηνοθεσία/παραγωγή), που κέρδισε το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ του Τορόντο. Ξεκίνησε την καριέρα του ως σκηνοθέτης το 2004 με τη βραβευμένη ταινία μικρού μήκους «The Last Goodbye». Έχει γράψει το σενάριο και έχει σκηνοθετήσει κι άλλες ταινίες, όπως το αγαπητό στο κοινό «Little Boy» (2015).

Το έργο του Monteverde επικεντρώνεται στην οικογένεια και την πίστη, ενώ ο ίδιος εκφράζεται ανοιχτά για την πίστη του. Ο Monteverde ασκεί φιλανθρωπικό έργο, έχοντας ιδρύσει και έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, τον Esperanza para los Niños (Ελπίδα για τα Παιδιά), το 2010, που προσφέρει εκπαίδευση και υποστήριξη σε άπορα παιδιά στο Μεξικό.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Alejandro Moneverde

Σενάριο: Rod Barr, Alejandro Moneverde

Ηθοποιοί: Jim Caviezel, Mira Sorvino, Bill Camp, José Zúñiga, Eduardo Verástegui

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Gorka Gomez Andreu

Μουσική: Javier Navarrete

