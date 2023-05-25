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Ελλάδα

Η σύνθεση της υπηρεσιακής κυβέρνησης – Όλα τα ονόματα

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20:49 | 25/05/2023

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα της υπηρεσιακής κυβέρνησης υπό τον πρωθυπουργό, Ιωάννη Σαρμά, ο οποίος ορκίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης 25/5. Αξίζει να αναφερθεί ότι Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, είναι ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Ηλίας Σιακαντάρης.

Τα ονόματα:

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΜΑΣ

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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΟΥΡΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΛΑΓΙΔΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΛΟΥΡΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΚΑΡΕΛΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΠΑΤΡΙΝΑ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΠΡΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΛΟΥΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΑΝΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΔΑΝΙΗΛ ΕΣΔΡΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΛΙΑΡΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΑ ΔΡΕΤΤΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:
ΗΛΙΑΣ ΣΙΑΚΑΝΤΑΡΗΣ

Πηγή:  ertnews.gr

 

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