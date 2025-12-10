Η σύγκρουση με όρους ράγκμπυ δεν θα οδηγήσει σε καλό τέλο

Γράφω ξανά και ξανά τις ανησυχίες μου και δεν θέλω να τις δημοσιεύσω.

Το νου μας....

Η υπερβολή, η εύκολη λύση σε καταδικαστέες πράξεις βίας, οι ψυχικά ευάλωτοι & οικονομικά απελπισμένοι ειρηνικοί εν τω συνόλω συμπολίτες και αγρότες μας σε ομιχλώδες επιχειρηματικό μέλλον, η εμμονή στην αποκλειστικότητα της ορθότητας της επιβολής της άποψης και της αρχής του δικαίου του ενός, η έλλειψη ή έστω ανακοίνωση δοκιμής plan b, η στέρηση και η δημιουργία συμπληγάδων στο κοινωνικό έδαφος διαμαρτυρίας με μαστίγιο και καρότο σε μια ισορροπία τρόμου με συγκρουσιακή αντίληψη ράγκμπυ και του πιο ισχυρού στο πεδίο, τα σώματα ασφαλείας ως σάκος του μποξ και τέλος οι αδόκιμες παραπομπές όπου το ουσιαστικό μετατρεπόμενο σε επίθετο ξυπνά την βαθιά πληγή του εμφυλίου με τον κίνδυνο του ανθρώπινου λάθους που μπορεί να φέρει απώλεια ζωής, μπορεί να επιφέρουν ανήκεστο βλάβη στην Ελλάδα.

Μόνο με μπέσα, κατανόηση, καθαρές κουβέντες, μειλίχιο και ειλικρινές ύφος και παραχώρηση ζωτικού χώρου στην κοινωνική ευημερία....

Δεν είναι όλα ψηφία κι αριθμοί.

....

09/12/2025

Μιχάλης Αβέλλας

Πηγή: avellasmichail.blogspot.com