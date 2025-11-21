Η συγκλονιστική περιγραφή Υπαστυνόμου από περιστατικό που έζησε

Οι τραυματισμοί και οι θάνατοι από τροχαία δυστυχήματα, εξακολουθούν να αποτελούν μία σχεδόν καθημερινή, θλιβερή πραγματικότητα, που βυθίζει οικογένειες στο πένθος.

Νέοι άνθρωποι, γεμάτοι όνειρα και χαμόγελα που δεν θα ξαναδούμε...

Πίσω από τους αριθμούς και τα στατιστικά, υπάρχουν οικογένειες.

Υπάρχουν γονείς που περιμένουν ένα τηλέφωνο που δεν θα χτυπήσει ποτέ ξανά, αδέρφια και φίλοι που έμειναν να κοιτούν φωτογραφίες αντί για αγκαλιές.

«Αδικοχαμένοι στην Άσφαλτο» - Η εκπομπή "ΙΣΤΟΡΙΕΣ" με την Έλενα Αντωνίου, αυτή τη φορά είναι αφιερωμένη σε εκείνους που έφυγαν νωρίς αλλά και σ' αυτούς που έμειναν πίσω, σε όσους παλεύουν με τη σιωπή και ζητούν δικαιοσύνη αλλά και σε όλους εμάς που μπορούμε να αποτρέψουμε την επόμενη τραγωδία...

Γιατί κάθε ζωή που χάνεται στην άσφαλτο… είναι μια ζωή αδικοχαμένη!

Μεταξύ, όσων μίλησαν στην εκπομπή είναι και ο Υπαστυνόμος Β' του Τμ.Τροχαίας Ιωαννίνων κ. Χρήστος Γκάμας , ο οποίος παραθέτει μία δική του εμπειρία που πραγματικά ... καθηλώνει.

Δημοσιογραφική επιμέλεια - Παρουσίαση: Έλενα Αντωνίου

Kινηματογράφηση: Αντώνης Βρόικος

Μοντάζ: Μαριλένα Γκόνη