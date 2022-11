Η στιγμή που Ρώσοι ανατινάζουν γέφυρα φεύγοντας από την Χερσώνα

Σε στρατηγικής σημασίας πλήγματα προχώρησε ο ρωσικός στρατός κατά την οπισθοχώρησή του από την Χερσώνα, στοχεύοντας γέφυρες στον Δνείπερο

Βίντεο το οποίο αναπαράγεται από ρωσικά ΜΜΕ, δείχνει τη στιγμή που ο στρατός της Ρωσίας ανατινάζει γέφυρα στο υδροηλεκτρικό φράγμα της Νόβα Κάκοβκα. Όπως δείχνουν και τα πλάνα, η έκρηξη ήταν ισχυρότατη, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να γκρεμίσει το υδροηλεκτρικό φράγμα, κάτι που θα ήταν καταστροφικό για ολόκληρη την περιοχή.

#Russian propagandists published footage of the destruction of a bridge across the #Dnieper river near the Kakhovskaya HPP. pic.twitter.com/wIL6d096Fg

— NEXTA (@nexta_tv) November 12, 2022