Η στιγμή που η αστυνομία εισβάλει σε σπίτι μελών οργάνωσης – Βίντεο από τη μεγάλη επιχείρηση

Στην εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες σε όλη τη χώρα παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές ή δημόσιους λειτουργούς, προχώρησε η ΕΛΑΣ. Τα κέρδη του κυκλώματος εκτιμάται πως ξεπερνούν τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η μεγάλη επιχείρηση ξεκίνησε από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (13 Νοεμβρίου 2025) από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας Αθηνών. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 30 άτομα και έχουν ταυτοποιηθεί πάνω από 1.000 περιπτώσεις εξαπάτησης σε ολόκληρη τη χώρα.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε έρευνες σε περιοχές της Αττικής, της Κορίνθου, αλλά και σε καταστήματα κράτησης, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι μέρος του κυκλώματος δραστηριοποιούνταν μέσα από τις φυλακές.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της οργάνωσης παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές ή δημόσιους λειτουργούς, πείθοντας τα θύματά τους να τους παραδώσουν χρήματα ή πολύτιμα αντικείμενα. Μάλιστα, σε άλλες περιπτώσεις, έμπαιναν σε σπίτια με το πρόσχημα κάποιας υπηρεσίας και προχωρούσαν σε κλοπές.

Τα κέρδη της σπείρας εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 7,6 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αποδεικνύει το εύρος και την οργανωμένη δράση του κυκλώματος.

