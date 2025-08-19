Η στιγμή που ελεύθερος σκοπευτής από την Ουκρανία εξουδετερώνει δύο Ρώσους στρατιώτες με βολή από απόσταση 4 χιλιομέτρων

Ένας Ουκρανός στρατιώτης πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ ελεύθερου σκοπευτή, εξουδετερώνοντας δύο Ρώσους στρατιώτες με μία μόνο βολή από απόσταση 4 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό.

Η βολή εκτελέστηκε από μέλος της ειδικής μονάδας «Pryvyd» ή «Φάντασμα» κοντά στην πόλη Ποκρόβσκ, στην περιοχή του Ντονέτσκ, την περασμένη Πέμπτη 14 Αυγούστου και καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δημοσίευσε ο στρατιωτικός αναλυτής Γιούρι Μπούτουσοφ.

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με τη New York Post, που επικαλείται τοπικά ΜΜΕ, η βολή πραγματοποιήθηκε με ουκρανικής κατασκευής τυφέκιο «Alligator» διαμετρήματος 14,5 χιλιοστών και καθοδηγήθηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Διαπέρασε παράθυρο πίσω από το οποίο βρίσκονταν οι δύο Ρώσοι στρατιώτες, εξουδετερώνοντάς τους.

Η νέα επίδοση των 4 χλμ θεωρείται πλέον ως η μεγαλύτερη απόσταση σκοπευτικής βολής στην ιστορία των πολεμικών συγκρούσεων. Ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ που είχε επιτευχθεί επίσης από Ουκρανό ελεύθερο σκοπευτή το 2023. Τότε, βετεράνος 58 ετών της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) είχε πυροβολήσει Ρώσο στρατιώτη από απόσταση 3.800 μέτρων χρησιμοποιώντας το τυφέκιο «Lord of the Horizon».

Παλαιότερα, το 2017, μέλος της Joint Task Force 2 των καναδικών Ενόπλων Δυνάμεων είχε καταγράψει ρεκόρ απόστασης 3.540 μέτρων στο Αφγανιστάν.

Το τυφέκιο «Alligator» είναι όπλο διαμετρήματος 14,5 χιλιοστών με γεμιστήρα και αρχική ταχύτητα βλήματος που κυμαίνεται από 980 έως 1.000 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Το 2021, η κατασκευάστρια εταιρεία XADO-Holding, με έδρα το Χάρκοβο, είχε ανακοινώσει πως η εμβέλειά του αγγίζει τα 2 χιλιόμετρα και ότι είχε σχεδιαστεί κυρίως για την καταστροφή εξοπλισμού και όχι για τη στόχευση στρατιωτών.

cretalive.gr