Η σορός του αδικοχαμένου Ραφαήλ επέστρεψε στην Κρήτη

Αργά το μεσημέρι της Πέμπτης προσγειώθηκε στο Ηράκλειο το C-130 με τη σορό του αδικοχαμένου ΕΠΟΠ Ραφαήλ Γαλυφιανάκη ο οποίος σκοτώθηκε όταν εξερράγη χειροβομβίδα κατά την διάρκεια άσκησης στην Αφάντου στη Ρόδο.

Η ατμόσφαιρα στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου ήταν βαριά. Συγγενείς και φίλοι της οικογένειας με βαθιά οδύνη ανέμεναν την άφιξη του C-130. Μαζί τους, τη σορό υποδέχθηκε και ο δήμαρχος Φαιστού Γρηγόρης Νικολιδάκης, καθώς ο 19χρονος Ραφαήλ ήταν κάτοικος Τυμπακίου.

Τραγική φιγούρα υπήρξε ο πατέρας του 19χρονου ΕΠΟΠ ο οποίος χθες μετέβη στη Ρόδο προκειμένου να συνοδέψει το σκεπασμένο με την ελληνική σημαία φέρετρο με τη σορό του Ραφαήλ στο δραματικό ταξίδι της επιστροφής στην Κρήτη.

Η σορός θα οδηγηθεί στο Τυμπάκι ενώ η κηδεία του 19χρονου θα γίνει αύριο Παρασκευή. Η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί στις 11.00 το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι.

Όπως έχει ήδη γράψει το Cretalive, oι έρευνες για τις συνθήκες της τραγωδίας συνεχίζονται από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Cretalive.gr υπογράμμισε ότι από την πλευρά του υπουργείου Εθνικής Άμυνας αλλά και του Στρατού υπάρχει συνεχής ροή πληροφόρησης και μετέφερε την αίσθηση του ότι υπάρχει σαφής πρόθεση και από μέρους τους για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, χωρίς την παραμικρή σκιά. Πάντως, ο δικηγόρος της οικογένειας Γαλυφιανάκη, κ. Γιώργος Κοκοσάλης, σε επικοινωνία με τουπογράμμισε ότι από την πλευρά του υπουργείου Εθνικής Άμυνας αλλά και του Στρατού υπάρχει συνεχής ροή πληροφόρησης και μετέφερε την αίσθηση του ότι υπάρχει σαφής πρόθεση και από μέρους τους για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, χωρίς την παραμικρή σκιά.

Photo Credits: @imageonline.gr/Κώστας Μεταξάκης

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η μαρτυρία του 39χρονου επιλοχία, που τραυματίστηκε βαριά στη διάρκεια της ίδιας άσκησης.

Photo Credits: @imageonline.gr/Κώστας Μεταξάκης

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχε η οικογένεια για το τραγικό τέλος του παιδιού της: «κατά την αποσφράγιση του κυτίου μεταφοράς με τις χειροβομβίδες φέρεται να αποσυνδέθηκε η περόνη της μοιραίας χειροβομβίδας που σκότωσε τον Ραφαήλ και τραυμάτισε βαρύτατα τον 39χρονο επιλοχία στη Ρόδο».