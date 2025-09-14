Η Σαρλίζ Θερόν σε συζητήσεις για το θρίλερ «Mysteria» των Amazon MGM Studios

Η Amazon MGM Studios θα φέρει στη μεγάλη οθόνη το θρίλερ «Mysteria», με ένα ισχυρό καστ και επιτελείο.

Σύμφωνα με το Deadline, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Σαρλίζ Θερόν (Charlize Theron) βρίσκεται σε συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει και να αναλάβει την παραγωγή μέσω της εταιρείας της, Secret Menu ενώ για τη σκηνοθεσία, υποψήφιος είναι ο Κρεγκ Ζόμπελ (Craig Zobel).

Το σενάριο φέρει την υπογραφή του Έρικ Χάισερερ (Eric Heisserer), σεναριογράφου του «Arrival» (2016), ο οποίος θα συμμετέχει και στην παραγωγή, μαζί με την Κάρμεν Λιούις (Carmen Lewis), μέσω της εταιρείας τους, Chronology.