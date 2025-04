Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα πως μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψε κατά τη διάρκεια της νύχτας 52 ουκρανικά drones.

Τα τριάντα τρία από τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης καταρρίφθηκαν στον εναέριο χώρο της περιφέρειας Μπριάνσκ, άλλα δέκα στους αιθέρες της περιφέρειας Αριόλ, και τα υπόλοιπα πάνω από τις περιφέρειες Κουρσκ, Τούλα, Καλούγκα και Μπιέλγκοροντ, κατά την ίδια πηγή.

