Η προκλητική κατάθεση του Ουκρανού που δολοφόνησε τον ξενοδόχο στη Ρόδο - Πως αποκαλύφθηκε

Γράφει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης

Προκλητική και με πολλούς προσβλητικούς χαρακτηρισμούς σε βάρος του θύματος ήταν η κατάθεση, που είχε δώσει τον περασμένο Μάιο ο 49χρονος Ουκρανός που ταυτοποιήθηκε ως δολοφόνος του ξενοδόχου Κώστα Τσιαντή στη Ρόδο.

Το iEidiseis αποκαλύπτει όλα όσα είχε πει στους αστυνομικούς τον περασμένο Μάιο με την ιδιότητα τότε του μάρτυρα. Ο 49χρονος συνεργαζόταν για περίπου τέσσερα χρόνια με τον ξενοδόχο, καθώς του έκανε διάφορες εργασίες είτε στην επιχείρησή του είτε στο σπίτι του. Μάλιστα, την ημέρα της εξαφάνισης του Κώστα Τσιαντή ήταν μαζί του και έτσι ήταν ένας από τους πρώτους μάρτυρες που κλήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. για κατάθεση. Περιέγραψε τον ξενοδόχο ως έναν άνθρωπο που έλεγε πολλά ψέματα, που του χρωστούσε χρήματα, που έπινε αλκοόλ και που ήταν αλλοπρόσαλλος. Και όλα αυτά τα έλεγε λίγες ημέρες αφότου -όπως προέκυψε στη συνέχεια- τον είχε σκοτώσει.

Αναλυτικά όλα όσα είχε πει τότε στους αστυνομικούς:

«Στη 1 Μαΐου 2025 ο Κώστας με έστειλε να μισθώσω ένα αυτοκίνητο από εταιρεία ενοικιάσεων στην Κρεμαστή, όπου πήγα αλλά δεν μου παρέδωσαν αυτοκίνητο όταν έμαθαν ότι ήταν για τον Κώστα. Μετά μετέφερα τον Κώστα στην πόλη της Ρόδου όπου εκείνος νοίκιασε ένα μηχανάκι από εταιρία ενοικιάσεων. Η τελευταία φορά που τον είδα ήταν κατά τη μίσθωση της μηχανής και δεν ήξερα που θα πήγαινε στη συνέχεια. Μετά την εξαφάνισή του προσπάθησα να τον πάρω τηλέφωνο γιατί μου χρωστούσε 650 ευρώ για εργασίες που του είχα κάνει. Ο Κώστας δεν ήταν νορμάλ άνθρωπος. Είχε ψυχολογικά προβλήματα, έλεγε πολλά ψέματα, κατανάλωνε αλκοόλ και ήταν αλλοπρόσαλλος στην εμφάνιση και στον χαρακτήρα του».

Η δολοφονία έγινε την 1η Μαΐου του 2025. Για πολλούς μήνες, ο Ουκρανός περνούσε κάτω από τα «ραντάρ» των Αρχών. Όταν το περασμένο Νοέμβριο κατάλαβε ότι σφίγγει ο κλοιός γύρω του, τότε ήταν που φρόντισε να εξαφανιστεί. Παραβίασε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί στο παρελθόν λόγω εμπλοκής του σε υπόθεση διακίνησης μεταναστών στη Λέρο και δεν εμφανίστηκε ποτέ για να δώσει το παρόν στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα. Κατόπιν διαπιστώθηκε ότι μετέβη στην Κω και από εκεί με το πλοίο της γραμμής ταξίδεψε στις 13 Νοεμβρίου 2025 στον Πειραιά. Έκτοτε τα ίχνη του χάθηκαν.

Κατονόμασε τον δολοφόνο

Ο Κωνσταντίνος Τσιαντής μόλις λίγο καιρό πριν δολοφονηθεί είχε κατονομάσει τον 49χρονο Ουκρανό που κατηγορείται ότι τον σκότωσε ως τον άνθρωπο που διέρρηξε και βανδάλισε, μαζί με συνεργό του, δύο φορές το σπίτι του. Ο 63χρονος όμως δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο Ουκρανός θα σχεδιάσει να τον δολοφονήσει αλλά ούτε θέλησε τότε να πει στους αστυνομικούς γιατί υπήρχε αυτό το μίσος σε βάρος του.

Οι διαρρήξεις είχαν γίνει τον Απρίλιο του 2025 και το έγκλημα έγινε δύο εβδομάδες μετά στη 1 Μαΐου. Η λεία ήταν 15.000 ευρώ σε μετρητά, έξι χρυσά στυλό πάρκερ αξίας 7.500 ευρώ, δύο καραμπίνες και εργαλεία μεγάλης αξίας.

Ο Κωνσταντίνος Τσιαντής είχε κατονομάσει ως δράστες δύο Ουκρανούς εργάτες που έκαναν δουλειές στο σπίτι του. Οι αστυνομικοί κατάλαβαν τότε ότι δεν ήταν απλές διαρρήξεις, καθώς οι δράστες είχαν γράψει συνθήματα στους τοίχους: «Απατεώνας», «κλέφτης».

Το βράδυ της δολοφονίας θύμα και δράστης δείπνησαν μαζί σε ταβέρνα της Ρόδου για περίπου 40 λεπτά. Περίπου τρεις ώρες μετά ο ξενοδόχος δολοφονήθηκε. Ο δράστης σκηνοθέτησε τροχαίο δυστύχημα για να παραπλανήσει τις Αρχές. Ο ξενοδόχος βρέθηκε νεκρός μέσα σε έναν γκρεμό. Το κεφάλι του ήταν σφηνωμένο ανάμεσα σε δύο βράχους και η μηχανή που οδηγούσε τον είχε καταπλακώσει.

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας η σύζυγος του 63χρονου είχε δεχτεί μήνυμα από τον άντρα της που έγραφε: «Χρόνια πολλά,, καλό μήνα, είμαι με παρέα στην Λίνδο,, τα λέμε απόγευμα». Η γυναίκα κατάλαβε ότι δεν το έχει συντάξει ο σύζυγός της, ο οποίος δεν έβαζε σημεία στίξης στα μηνύματά του και δεν είχε κανέναν φίλο στη Λίνδο. Την ώρα που εστάλη το μήνυμα, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., δράστης και θύμα ήταν μαζί στην πόλη της Ρόδου. Έτσι δεν αποκλείεται ο Ουκρανός να πήρε κρυφά το κινητό του θύματος και να έστειλε το μήνυμα στη σύζυγό του.

Πως αποκαλύφθηκε

Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του Ουκρανού αρχικά από τις αντιφάσεις στις οποίες είχε υποπέσει. Στην κατάθεσή του είχε πει ότι η τελευταία φορά που είδε το θύμα ήταν το μεσημέρι της 1ης Μαΐου, αποκρύπτοντας ότι είχαν δειπνήσει μαζί.

Στη συνέχεια, ελήφθη κατάθεση από γυναίκα που αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι ο Ουκρανός την είχε βρει στο λιμάνι της Ρόδου και ζήτησε να κάνει ένα τηλέφωνο. Στο τηλέφωνο αυτό κάλεσε την εταιρία που είχε νοικιάσει στο θύμα το μηχανάκι που οδηγούσε για να πει ότι έχει γίνει τροχαίο. Στην ερώτηση του υπαλλήλου πως ξέρει ότι ενεπλάκη μηχανάκι της συγκεκριμένης εταιρίας ενοικιάσεων , εκείνος απάντησε ότι έτυχε να περνάει από το σημείο του τροχαίου και είδε πάνω στο όχημα αυτοκόλλητο με την επωνυμία της επιχείρησης. Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε δεν υπήρχε σε κανένα εμφανές σημείο αυτοκόλλητο με την επωνυμία, ενώ το μηχανάκι ήταν σε βάθος εφτά μέτρων στο γκρεμό και αναποδογυρισμένο.

Το κίνητρο και ο διάλογος

Ποιος όμως ήταν το κίνητρο του 49χρονου Ουκρανού; Από την έρευνα προέκυψε ότι ο δράστης είχε συμφωνήσει με το θύμα να συνεργαστούν και να λειτουργήσουν μαζί ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του Κώστα Τσιαντη. Ως αντάλλαγμα ο Ουκρανός θα έκανε τις εργασίες που χρειάζονταν για τη λειτουργία του.

Κάποια στιγμή ο 63χρονος αποφάσισε να εκμισθώσει το ξενοδοχείο αυτό σε επιχειρηματία του νησιού, απόφαση με την οποία διαφώνησε έντονα ο Ουκρανός. Σε τηλεφωνική επικοινωνία του Ουκρανού με άγνωστη γυναίκα (μετά τη δολοφονία του ξενοδόχου) ο δράστης φέρεται να βρίζει τον 63χρονο λέγοντας ότι «παίρνει λεφτά από ανθρώπους». Στην ερώτηση της γυναίκας εάν είχε προλάβει να «φτιάξει κάποιο ψεύτικο χαρτί» ώστε να είναι καλυμμένος, ο Ουκρανός απαντά: «Τι χαρτιά τώρα. Γάμ… τα. Δεν πρόλαβα». Η γυναίκα του αντέτεινε «Ε, τώρα πέθανε όμως» και τότε ο 49χρονος φρόντισε να αλλάξει θέμα συζήτησης.