Η Προκήρυξη για την εισαγωγή υποψηφίων στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Ενημέρωση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων καθώς και της υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, θα γίνεται από 26/01/2026 ημέρα Δευτέρα έως και 06/02/2026 ημέρα Παρασκευή.

Η διαδικασία υποβολής της ως άνω Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, θα διεκπεραιώνεται ΕΞ’ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ και χωρίς να αποστέλλεται ταχυδρομικά οιοδήποτε έγγραφο.

Η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ακαδημαϊκού έτους 2026-2027 είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής: www.hcg.gr .

