Η πρώην Αστυνομικός που συμμετέχει στο Survivor [ΒΙΝΤΕΟ]

Με νέο «αίμα» και ξεκάθαρη διάθεση για ανατροπές επέστρεψε το Survivor το βράδυ της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου, καθώς τρεις νέοι παίκτες έκαναν την είσοδό τους στο ριάλιτι του ΣΚΑΪ και εντάχθηκαν στην ομάδα των Αθηναίων, αλλάζοντας τις ισορροπίες από την πρώτη στιγμή.

Διαβάστε επίσης

Πώς μπήκαν στο παιχνίδι οι νέοι Αθηναίοι

Οι πρώτοι που εμφανίστηκαν στο νησί ήταν ο Χρυσοβαλάντης Πάκος, η Αριάδνη Δημητρέλου και ο Αντώνης Νικολόπουλος. Η υποδοχή από την ομάδα των Αθηναίων ήταν θερμή, με τους παλιότερους παίκτες να τους δείχνουν άμεσα τα κατατόπια και να τους βάζουν στο κλίμα του παιχνιδιού, χωρίς εντάσεις ή ψυχρότητα.

Η αιχμηρή ατάκα της Βασιλικής Μουντή

Σχολιάζοντας την άφιξη των νέων παικτών, η Βασιλική Μουντή δεν μάσησε τα λόγια της και έκανε ξεκάθαρη τη θέση της μπροστά στην κάμερα, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Είναι τυχεροί που ήρθαν στην κόκκινη ομάδα και όχι στη μπλέ, δεν θα περνούσαν πολύ ωραία εκεί. Εδώ υπάρχει ελευθερία λόγου, δεν υπάρχει πίεση. Εκεί υπάρχει μοναρχία όπως ξέρουμε, τυχερά τα παιδιά, δεν βρήκαν έναν Μιχάλη στην ομάδα τους».

Έρχεται κι άλλη προσθήκη

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα των Αθηναίων δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη το «παζλ» της. Στο επόμενο διάστημα αναμένεται να προστεθεί και ο αδερφός του Gio, ο Αλέξανδρος «Benzy» Καραντώνης, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, μπαίνει στο παιχνίδι με ξεκάθαρο στόχο να πάρει το… αίμα του πίσω.

Ποιοι είναι οι τρεις νέοι παίκτες

Αντώνης Νικολόπουλος – 36 ετών, Παγκράτι: Ξέρει τι θέλει και δεν φοβάται να το διεκδικήσει. Γεννήθηκε στην Καλαμάτα, όμως τα τελευταία σχεδόν 15 χρόνια ζει μόνιμα στην Αθήνα. Ασχολείται με την εστίαση και το commercial acting, έχοντας συμμετάσχει σε αρκετές διαφημιστικές καμπάνιες. Έχει περάσει από το ποδόσφαιρο και διάφορα είδη γυμναστικής, με τη γιόγκα να κυριαρχεί πλέον στη ζωή του. Λατρεύει τις πεζοπορίες και την ορειβασία, ακόμα και με διανυκτερεύσεις σε κορυφές.

Χρυσοβαλάντης Πάκος – 46 ετών, Αθήνα: Κοινωνικός, υπομονετικός και ιδιαίτερα προσαρμοστικός, δεν φοβάται τις δύσκολες συνθήκες. Εργάζεται ως σωφρονιστικός υπάλληλος και παράλληλα σε εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας. Δεν αντέχει την αγένεια, επιδιώκει τη δικαιοσύνη και βλέπει τα θετικά σε κάθε χαρακτήρα. Διαθέτει ηγετικά χαρακτηριστικά, τα οποία δηλώνει έτοιμος να επιστρατεύσει όταν η ομάδα του το χρειαστεί. Όπως λέει, η σύζυγός του είναι η δύναμή του και είναι μαζί από τα 16 τους χρόνια.

Αριάδνη Δημητρέλου – 26 ετών, Περιστέρι: Δυναμική αλλά και ευαίσθητη, αγαπά τις προκλήσεις και το τεστ αντοχών. Έχει δύο μεγαλύτερους αδελφούς, με τους οποίους είναι πολύ δεμένη. Από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με το βόλεϊ, ενώ τα τελευταία χρόνια την έχει κερδίσει το CrossFit. Είναι πρώην αστυνομικός, δεν τρομάζει εύκολα και δηλώνει πως προτιμά τις ισορροπίες, αλλά αν κάποιος ξεπεράσει τα όρια, ξέρει πώς να απαντήσει.

Πηγή: sportdog.gr