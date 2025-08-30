Η ΠΟΜΕΝΣ προσφέρει 60 φορητούς απινιδωτές σε στρατιωτικές μονάδες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι - Άνδρες και Γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων

Η ΠΟΜΕΝΣ μετά από ομόφωνη ιστορική απόφαση των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου αναλαμβάνει μια νέα και ουσιαστική πρωτοβουλία για τους συναδέλφους μας: από τον Σεπτέμβριο και για έναν χρόνο, θα δωρίζει κάθε μήνα πέντε (5) φορητούς απινιδωτές σε Μονάδες και Σχηματισμούς σε όλη την Ελλάδα.

Συνολικά η απόφαση του ΔΣ προέβλεψε αγορά 60 απινιδωτών που θα αγοραστούν απο την ΠΟΜΕΝΣ σε έναν χρόνο και θα προσφερθούν σε Μονάδες - Σχηματισμούς, ενισχύοντας το δίκτυο πρόληψης και άμεσης παρέμβασης εντός των στρατιωτικών μονάδων, για την επιπλέον ασφάλεια των συναδέλφων μας.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας μας έρχεται να προστεθεί σε πολλές άλλες, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι στην ΠΟΜΕΝΣ οι συνδρομές των μελών επιστρέφουν στα ίδια τα μέλη , προσφέροντας, μέριμνα, ασφάλεια και φροντίδα.

Την ώρα που :

* οι υπηρεσιακές ανάγκες μεγαλώνουν,

* οι οικογένειες πιέζονται οικονομικά,

* οι μεταθέσεις φέρνουν ανατροπές και οι ανησυχίες πληθαίνουν,

* η καθημερινότητα δοκιμάζει τον καθένα,

η ΠΟΜΕΝΣ στέκεται με πράξεις δίπλα σε κάθε συνάδελφο.

Γινόμαστε φύλακας - άγγελος, φροντίζουμε ο ένας τον άλλον και ενισχύουμε την ασφάλεια όλων.

Η πρόληψη σώζει ζωές και αυτή η πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας αυτό το γνώμονα έχει.

Η αγκαλιά της οικογένειας της ΠΟΜΕΝΣ είναι μεγάλη και χωράει όλες και όλους

Η συλλογικότητα μας δυναμώνει.

Η ΠΟΜΕΝΣ είναι και θα είναι πάντα, κοντά σε κάθε συνάδελφο.