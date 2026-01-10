Η ΠΟΜΕΝΣ μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου: Τα βήματα του αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση

Αγαπητές – Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ψηφίσθηκε τελικώς πριν από λίγο, κατά πλειοψηφία, το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ "Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή", στο οποίο περιλαμβάνονται σαρωτικές αλλαγές στην σταδιοδρομική εξέλιξη όλων των στελεχών όλων των προελεύσεων.

Η Ομοσπονδία μας, από την πρώτη στιγμή, επεσήμανε τις αδυναμίες, τις στρεβλώσεις, τις αδικίες και τα προβλήματα του νέου βαθμολογίου, και ζήτησε τεκμηριωμένα είτε την απόσυρση είτε τον περιορισμό της ισχύος του για το μέλλον.

Ο αγώνας που δίνουμε, τεκμηριωμένος εξ αρχής με νομικά επιχειρήματα συνταγματικής τάξης, φαίνεται ότι επέφερε κάποιες σημειακές αλλαγές στο αρχικό κείμενο, οι οποίες μένει να αποτυπωθούν στο τελικό κείμενο του νόμου προκειμένου να εκτιμηθεί η όποια σημασία τους.

Όμως, είναι βέβαιο ότι αυτές οι σημειακές τροποποιήσεις ουδόλως ικανοποιούν τα κεντρικά αιτήματα που έθεσε η Ομοσπονδία μας. Οι αδικίες παραμένουν και είναι μεγάλες και γι’ αυτό ο αγώνας μας θα συνεχιστεί στις δικαστικές αίθουσες.

Αναμένουμε πλέον τις Υπουργικές Αποφάσεις που θα εκδοθούν κατ' εξουσιοδότηση του νόμου και θα εξειδικεύουν τα ζητήματα της βαθμολογικής εξέλιξης, προκειμένου να προβούμε άμεσα στην δικαστική προσβολή τους ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Παράλληλα, καλούμε όλους τους συναδέλφους - μέλη της Ομοσπονδίας μας να παρακολουθούν τις εξελίξεις και τις ανακοινώσεις μας και να είναι σε ετοιμότητα, καθόσον σύντομα θα ξεκινήσουν οι ενέργειες για όσους παραλείπονται από την προαγωγή κατά το τρέχον έτος για κάθε θεσμό προέλευσης, για κάθε έτος εισαγωγής.

Η ΠΟΜΕΝΣ παραμένει πιστή στη δέσμευσή της ότι ο αγώνας μας θα δοθεί μέχρι τέλους, και μάλιστα χωρίς κανένα κόστος για τα μέλη της Ομοσπονδίας μας.

ΕΜΕΙΣ - Όλοι μαζί θα σηκώσουμε τη δικαιοσύνη στους ώμους μας και θα την φέρουμε ....

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ηλίας Κολλύρης Γεώργιος Κυριακάκης

Σγος (ΤΣΕ) Ανχης (ΕΜ)