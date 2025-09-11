Η ΠΟΕΣ απαντά για το "νέο μισθολόγιο" και τις "αυξήσεις"

Κατόπιν πολλών αιτημάτων συναδέλφων που έχουν επικοινωνήσει με την Ομοσπονδία μας, σας γνωρίζουμε τις πρώτες εντυπώσεις από τη στοχευμένη και ιδιαίτερα πλημμελή ενημέρωση περί το νέο μισθολόγιο. Τονίζουμε αυτή τη σημαντική λεπτομέρεια διότι αυτό που κοινοποιήθηκε είναι απλώς μια εικόνα του μισθολογίου που επιχειρεί να σηκώσει όση σκόνη απαιτείται για να κρύψει τις πραγματικά σοβαρές λεπτομέρειες.

Υπενθυμίζουμε ότι τον περασμένο Μάρτιο είχε επιχειρηθεί μια πρώτη προσπάθεια να μετρηθεί η «κοινή γνώμη», παρουσιάζοντας παραπλανητικές αυξήσεις στις ΕΔ με «εκατοντάδες έως χιλιάδες ευρώ κατ’ έτος», στο πλαίσιο μιας κάποιας αόριστης υποτιθέμενης, πλην παντελώς ανύπαρκτης μέριμνας . Η Ομοσπονδία μας είχε αποδομήσει με αδιάσειστα στοιχεία τις προσπάθειες των «λαγών». Πριν λίγες εβδομάδες έλαβε χώρα η δεύτερη προσπάθεια να μετρηθεί η κοινή γνώμη εκ νέου, με πιο συνολικό τρόπο, μέσα από μια διαρροή ενός κειμένου, περίπου σαν non paper, το οποίο έχει ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριών και αγανάκτηση.

Προφανώς ένεκα των αντιδράσεων, ήρθαν πρώτα οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ περί δήθεν αυξήσεων, με προφανή σκοπό να χρυσωθεί το χάπι, όπου όλα τα προηγούμενα αφηγήματα κατέρρευσαν εμφατικά. Η Ομοσπονδία μας θεωρεί ανούσιο να «βγάλει κομπιουτεράκι» στην παρούσα φάση, όπως (απολύτως δικαιολογημένα) κάνουν οι περισσότεροι συνάδελφοι λόγω της αυξανόμενης ανέχειας στην οποίαν τους εξωθεί η Πολιτεία και θα σχολιάσει σε πρώτη φάση όσα διαφεύγουν της προσοχής, τα οποία είναι και τα σημαντικότερα:

α. Οι συγκεκριμένοι πίνακες βρίσκονται σε πλήρη ταύτιση με τους αντίστοιχους πίνακες του non paper. Απλώς το επισημαίνουμε για προφανείς λόγους, διότι όλοι αναρωτιούνται δικαίως πόθεν προέκυψε η τόσο εκτεταμένη διαρροή του non paper συνδυαστικά με την απουσία ενόχλησης του Υπουργείου. Επίσης, είναι ξεκάθαρο ότι έχουν εφαρμογή μόνο με το νέο σταδιοδρομικό νόμο, ήτοι με το κατάπτυστο Σώμα Υπαξιωματικών. Να υπενθυμίσουμε ότι το Σώμα Υπαξιωματικών έχει παρουσιαστεί επίσημα προ μηνών από το ΓΕΕΘΑ σε εσωτερική ενημέρωση. Ως εκ τούτου, επειδή με τη στοχευμένη ενημέρωση δεν προκύπτει ξεκάθαρη εικόνα, αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιήσουμε και στοιχεία της «διαρροής» που θεωρούμε βέβαιο ότι θα παραμείνουν ίδια.

β. Ανέκαθεν γνωρίζαμε ότι μια πλήρης μονάδα ξεκινάει μετά το μηδέν: για παράδειγμα το έτος ξεκινάει από την 1η μέρα, το ευρώ από το 1ο λεπτό, το κιλό από το 1ο γραμμάριο κλπ. Και όμως, στους πίνακες του νέου μισθολογίου, η πρώτη μέρα είναι η μέρα μηδέν, μεθόδευση που αναμφίβολα συνιστά παγκόσμια καινοτομία. Αυτό συμβαίνει για τον εξής απλούστατο λόγο: η αποστρατεία ενός στελέχους είθισται να γίνεται με τη συμπλήρωση του έτους (αν και όσο και ο σταδιοδρομικός νόμος που είναι καθ’ οδόν θα φέρουν ενδιαφέρουσες αλλαγές που θα συμβαδίζουν με τις φετινές μεθοδεύσεις). Με αυτή την αδιανόητη και απαράδεκτη μεθόδευση, θα αποστερείται στο αποστρατευόμενο στέλεχος το επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο! Πλέον είναι ξεκάθαρο ότι το Κράτος κυνηγάει ακόμα και το 20ευρώ.

γ. Το μισθολόγιο δημιουργεί ΕΔ τρισίμισι ταχυτήτων, πραγματικές αυξήσεις δίδονται μόνο στην κατηγορία Α κι αυτές από το βαθμό του Ταξίαρχου και μετά, δηλαδή σε λιγότερους από 300 στρατιωτικούς, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο πραγματικός βαθμός ωρίμανσης ανά κατηγορία:

Συγκεκριμένα, η κατηγορία Α (Αξιωματικοί ΑΣΕΙ) εμπεριέχει τη μιάμιση ταχύτητα, αφού αντιμετωπίζει διακριτά τους αξιωματικούς ΑΣΕΙ με κριτήριο τα 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας: ουσιαστικά οι βαθμοί των κατωτέρων και ανωτέρων Αξιωματικών, δηλαδή μέχρι και το βαθμό του Συνταγματάρχη, οι μικτές αυξήσεις περισσότερο συγκλίνουν με την κατηγορία… Γ, παρά με την Α! Αντιθέτως, οι αυξήσεις εκτοξεύονται πάνω από τα 35 έτη και ιδίως σε ειδικές περιπτώσεις συγκεκριμένων θέσεων (Α/ΓΕΕΘΑ κλπ), δίχως καν να υπολογίζονται τα επιδόματα. Ενδεικτικά ο Α/ΓΕΕΘΑ από το βασικό μισθό 6.000 € μικτά δίχως τα επιδόματα, ανεβαίνει με αυτά στα 8.000 €!

Κλιμάκιο Βαθμός Βασικός Μισθός (Νέο μισθολόγιο) Βασικός Μισθός (Ν.4472/2017) Διαφορά Αρχικό Ανθυπολοχαγός 1.438,20 1.295 + 143,20 € 35 έτη Συνταγματάρχης 3.047,76 2.900 + 147,76 € Τελικό (40 έτη) Αντιστράτηγος 3.750 3.250 + 500 € Α/ΓΕ Αντιστράτηγος 5.400 3.900 + 1.500 € Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγός 6.000 4.300 + 1.700 €

Η κατηγορία Β είναι η δεύτερη ταχύτητα με, πραγματικά, έχει μινιμαλιστικές αυξήσεις, οι οποίες παρουσιάζονται με τρόπο παραπλανητικό: αποφεύγεται επιμελώς να αποτυπωθεί τι χάνουν τα στελέχη λόγω της απώλειας έξι διοικητικών βαθμών . Ακόμα και η κατηγορία Γ λαμβάνει περισσότερες αυξήσεις σε σχέση με τη Β. Επειδή είναι βέβαιο ότι θα προκληθούν απορίες για την «εντυπωσιακή αύξηση» στο τέλος της σταδιοδρομίας, η διαφορά οφείλεται, αφενός στα 3 επιπλέον έτη διαφορά σε σχέση με το υφιστάμενο μισθολόγιο, αφετέρου στο γεγονός ότι με το σημερινό μισθολόγιο οι Αξιωματικοί ΑΣΣΥ παραμένουν μισθολογικά στάσιμοι από το 31ο έτος κι έπειτα, ενώ με το νέο μισθολόγιο η διαφορά θα καλύπτεται σταδιακά για 9 ολόκληρα έτη.

Κλιμάκιο Βαθμός Βασικός Μισθός (Νέο μισθολόγιο) Βασικός Μισθός (Ν.4472/2017) Διαφορά Αρχικό Επιλοχίας Α΄/ Λοχίας 1.208,70 1.085 + 123,80 € 35 έτη Ανθυπασπιστής / Αντισυνταγματάρχης 2.476,32 2.485 - 8,68 € Τελικό (40/37 έτη) Ανθυπασπιστής / Αντισυνταγματάρχης 2.721,36 2.485 + 236,36 €

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατηγορία Γ, ήτοι η τρίτη ταχύτητα, για την οποίαν παρατηρούμε ότι, ενώ κατ’ αρχάς δείχνει να συμπιέζεται προς την Κατηγορία Δ (των ειδικών φρουρών, ήτοι των ΟΒΑ των ΕΔ), εν τέλει υπερσκελίζει την κατηγορία Β κατά πόδας και μάλιστα με εντυπωσιακά μεγαλύτερη ωρίμανση σε σχέση με τα έτη υπηρεσίας.

Κλιμάκιο Βαθμός Βασικός Μισθός (Νέο μισθολόγιο) Βασικός Μισθός (Ν.4472/2017) Διαφορά Αρχικό Μόνιμος Στρατιώτης 1.111 1.039 + 72 € 35 έτη Επιλοχίας Α΄ / Αρχιλοχίας 2.219,24 2.039 + 180,24 € Τελικό (39/37 έτη) Αρχιλοχίας Β΄ / Αρχιλοχίας 2.520,80 2.109 + 411,80 €

δ. Από τους παραπάνω πίνακες καθίσταται προφανές ότι η κατηγορία που πλήττεται περισσότερο είναι η Β, λόγω της απώλειας βαθμών που δρομολογείται και η οποία με ιδιαίτερα απρόσεκτο τρόπο επιχειρείται να καλυφθεί. Ξεκάθαρα προκύπτει το συμπέρασμα ότι η κατηγορία Γ πριμοδοτείται «προκλητικά» πολύ, σε σημείο να δημιουργούνται εύλογες, σοβαρές υπόνοιες για πρόθεση κατάργησης της Β (μαζί με τις Σχολές βεβαίως). Επίσης, δεν διέφυγε της προσοχής ότι χρησιμοποιήθηκαν οι πίνακες με τους συντελεστές προσαύξησης για τους Αστυνομικούς και όχι για τους στρατιωτικούς, κάτι που αποδεικνύεται από τους βαθμούς στην αριστερή στήλη. Αυτό ξεκάθαρα συνέβη στην προσπάθεια να αποκρυφθεί η πραγματική βούληση του νομοθέτη για το Σώμα Υπαξιωματικών.

ε. Από τις εξαγγελίες καθίσταται προφανές ότι οι όποιες «αυξήσεις» προορίζονται να δοθούν μετά από πολλά έτη υπηρεσίας και κατά βάση με τη νέα δομή των ΕΔ και σε συγκεκριμένο αριθμό στελεχών, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι δεν υφίσταται πρόβλεψη τιμαριθμικής προσαρμογής. Για το λόγο αυτό, μέρος της «αύξησης» που εν τέλει θα δουν τα στελέχη θα προέρχεται έμμεσα από την όποια διαφοροποίηση στα μισθολογικά κλιμάκια, δηλαδή τη φορολογία, διαφοροποίηση που δεν αναμένουμε να είναι ιδιαίτερα σοβαρή όσο χαμηλώνουμε σε βαθμούς. Εξάλλου εάν υπήρχε πραγματική βούληση για αυξήσεις που να συνδεθεί με ελαφρύνσεις, θα καταργείτο η εισφορά αλληλεγγύης, για την οποίαν κανείς δεν γνωρίζει πλέον γιατί συνεχίζει να παρακρατείται. Υπενθυμίζουμε ότι όσο πιο υψηλός είναι ο βαθμός, τόσο λιγότερη θα είναι η καθαρή αύξηση που θα δουν τα στελέχη: ενδεικτικά θα αναφέρουμε ότι ένας Συνταγματάρχης μπορεί καθαρά να δει περί τα 80 € (από 145 μικτά), ενώ ένας ΕΠΟΠ 65 € (από 75).

στ. Επιπλέον προβλήματα αναμένεται να προκύψουν από τη νέα φιλοσοφία των, κατά τα λοιπά, ιδίων επιδομάτων, αφού θα διαπιστώσουμε το παράδοξο για τις ΕΔ, να λαμβάνει επίδομα διοίκησης ένας Αρχιλοχίας Λόχου, αλλά όχι ο Διοικητής του! Βεβαίως, δεκάδες θέσεις πραγματικής ευθύνης εξαιρούνται προκλητικά στο πλαίσιο της «μέριμνας».

ζ. Επιπλέον, από τους πίνακες προκύπτει μια ακόμα πικρή επιβεβαίωση μας για την οποίαν προειδοποιούσαμε εγκαίρως, ότι η Ηγεσία θα έκανε μετά χαράς αποδεκτό το «αίτημα» του εργοδοτικού «λαγού», ήτοι της ΠΟΜΕΝΣ, που ζητούσε αύξηση των εργασίμων ετών για όλους στα 40 πραγματικά χρόνια. Τεράστια δικαίωση του εργοδοτικού συνδικαλισμού εις βάρος των εργαζομένων, για μια ακόμα φορά προς ικανοποίηση της εργοδοσίας.

Τα πρώτα, γενικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανωτέρω ανάλυση δεν επιδέχονται αμφισβήτησης. Η παρουσίαση του νέου μισθολογίου επιχειρεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις με τρόπο πρόχειρο. Οι αυξήσεις που θα δοθούν «τώρα» επιχειρείται να παρουσιαστούν ως μεγαλύτερες από αυτές που πραγματικά είναι και κυρίως να αποκρύψουν τι έρχεται στο μέλλον. Η δομή του νέου μισθολογίου δημιουργεί βαθύτατες ταξικές διαφορές εντός των ΕΔ, πριμοδοτώντας σε υπερθετικό βαθμό τους ανώτατους Αξιωματικούς για λόγους που, κατά την εκτίμησή μας δεν σχετίζονται με την σταδιοδρομική τους εξέλιξη, αλλά με τις ειδικότερες προθέσεις και που δεν θα σχολιάσουμε σκοπίμως στην παρούσα φάση. Οι λοιποί Αξιωματικοί αντιμετωπίζονται σχεδόν σε ευθεία γραμμή, δίχως κανένα σεβασμό. Όσον αφορά τους μονίμως Υπαξιωματικούς, δεν θεωρούμε καθόλου τυχαίο ότι έχουν τη χειρότερη μισθολογική ανέλιξη και από τις τρεις κατηγορίες, αφού αυτή η αντιμετώπιση εμπεριέχεται στην ευρύτερη προσπάθεια απαξίωσης των ΑΣΣΥ.

Θα επαναλάβουμε ότι, αυτό που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διαφύγει της προσοχής είναι ότι το νέο μισθολόγιο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το δυσμενές σταδιοδρομικό πλαίσιο που προορίζεται για την πλειοψηφία των στελεχών, ήτοι το Σώμα Υπαξιωματικών, το οποίο αν και προς ώρας επιχειρείται να αποκρυφθεί (ένεκα των αντιδράσεων που έχουν προκληθεί). Ωστόσο όπως όλοι μας γνωρίζουμε είναι έτοιμο να κατατεθεί προς δήθεν δημόσια διαβούλευση ώστε να επιβεβαιωθεί πέραν πάσης αμφιβολίας η απέχθεια της Ηγεσίας για τους Υπαξιωματικούς και ειδικά για τους αποφοίτους των στρατιωτικών σχολών τους οποίους αντιμετωπίζει με σχεδόν ρατσιστικό τρόπο. Ίσως επειδή κάποιοι να σκέφτηκαν ότι είναι ο μόνος τρόπος να «τιμωρήσουν» τις Σχολές επειδή είχαν υψηλότερες βάσεις από Σχολές Αξιωματικών .

Εξάλλου μην λησμονούμε ότι το αμερικανικό μοντέλο δεν διαθέτει Σχολές Υπαξιωματικών.