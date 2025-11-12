Η Peugeot αποκάλυψε το Polygon Concept, το οποίο ενσαρκώνει το όραμα της γαλλικής εταιρείας, η οποία επανασχεδιάζει τον τρόπο οδήγησης, παρουσιάζοντας ένα εντελώς νέο σύστημα ελέγχου διεύθυνσης, το Hypersquare, σε συνδυασμό με την τεχνολογία Steer-by-Wire.

Είναι ένα δυναμικό, συμπαγές πρωτότυπο αυτοκίνητο, κάτω από τα 4 μέτρα που επαναπροσδιορίζει πλήρως το τιμόνι. Το Hypersquare αποτελεί μια νέα εργονομική προσέγγιση που συνδυάζεται την τεχνολογία ηλεκτρονικού συστήματος διεύθυνσης Steer by Wire, καθώς δεν υπάρχει μηχανική σύνδεση μεταξύ του τιμονιού και των τροχών, παρά μόνο ηλεκτρονικός έλεγχος. Αυτή η τεχνολογία, δοκιμασμένη στην αεροδιαστημική βιομηχανία για πολλά χρόνια, θα είναι διαθέσιμη σε όχημα παραγωγής της εταιρείας από το 2027.

Πέρα από την παραδοσιακή υποβοήθηση στο τιμόνι, το σύστημα καινοτομεί προσαρμόζοντας τη σχέση διεύθυνσης ανάλογα με την ταχύτητα. Σε χαμηλές ταχύτητες το Hypersquare επιτρέπει γρήγορους και εύκολους χειρισμούς χωρίς να χρειάζεται να μετακινείτε τα χέρια σας ή να κάνετε πολλαπλές περιστροφές (μέγιστη περιστροφή 170 ° σε κάθε κατεύθυνση, δηλαδή λίγο λιγότερο από μία πλήρη στροφή, σε σύγκριση με τρεις πλήρεις στροφές σε ένα παραδοσιακό τιμόνι).

Σε υψηλότερες ταχύτητες, μια μικρή κίνηση του Hypersquare αρκεί για να προσαρμόσει την πορεία του αυτοκινήτου. Ο συνδυασμός του Hypersquare και του Steer by Wire προσφέρει εξαιρετική απόκριση και ακρίβεια στις υψηλές ταχύτητες, προσφέροντας άνεση κατά την διάρκεια των ελιγμών.

Επιπλέον, η τεχνολογία Steer by Wire παρέχει την ιδανική αίσθηση του δρόμου, φιλτράροντας ανεπιθύμητους κραδασμούς, ενώ προσφέρει χρήσιμη πληροφόρηση στον οδηγό ώστε να κατανοεί καλύτερα τις συνθήκες οδήγησης.