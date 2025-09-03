PoliceNET of Greece logo
Η περιπέτεια του ντετέκτιβ Benoit Blanc για δύο εβδομάδες στους κινηματογράφους

15:39 | 03/09/2025

Η πολυαναμενόμενη ταινία «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery» θα προβληθεί για δύο εβδομάδες στις κινηματογραφικές αίθουσες, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία, να απολαύσει στη μεγάλη οθόνη, τη νέα περιπέτεια του ντετέκτιβ Benoit Blanc, όπως επιβεβαίωσε το Netflix.

Το φιλμ με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Κρεγκ (Daniel Craig) στον εμβληματικό ρόλο του διάσημου ντετέκτιβ στην πιο επικίνδυνη υπόθεση που έχει αναλάβει ποτέ, θα κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένους κινηματογράφους στις 26 Νοεμβρίου προτού γίνει διαθέσιμο στην πλατφόρμα στις 12 Δεκεμβρίου.

