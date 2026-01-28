Η Παγκρήτια Ένωση Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ συγχαίρει τους Αξιωματικούς που κρίθηκαν, προήχθησαν και ανέλαβαν νέες θέσεις ευθύνης

Η Παγκρήτια Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια προς τους Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας που κρίθηκαν, προήχθησαν ή ανέλαβαν νέες θέσεις ευθύνης στο πλαίσιο των φετινών τακτικών κρίσεων.

Ειδικότερα:

Στον Αντιστράτηγο κ. Σπυριδάκη Νικόλαο, για την επάξια προαγωγή του στα ύπατα αξιώματα του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας και την ανάληψη των καθηκόντων του ως Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας. Του ευχόμαστε ολόψυχα καλή δύναμη και πολλές επιτυχίες από τη νέα του θέση, συνεχίζοντας το πολύτιμο έργο που έχει επιτελέσει τα τελευταία χρόνια, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στο νησί μας.

Στον Υποστράτηγο κ. Δούκη Γεώργιο, για την ανάληψη των καθηκόντων του ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, στον οποίο ευχόμαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει, προκειμένου οι πολίτες του νησιού αλλά και οι επισκέπτες να απολαμβάνουν το πολύτιμο αγαθό της ασφάλειας.

Στον Ταξίαρχο κ. Χηνόπουλο Πάρη, νέο Διευθυντή Αστυνομίας Ηρακλείου, για την ανάληψη των καθηκόντων του ως επικεφαλής του μεγαλύτερου Νομού της Κρήτης. Η επιλογή του αποτελεί αναγνώριση της διαδρομής και της προσφοράς του τα προηγούμενα χρόνια τόσο στον Νομό Χανίων όσο και στον Νομό Ρεθύμνου, όπου υπηρέτησε με επιτυχία ως Διευθυντής.

Στον Ταξίαρχο κ. Κανέλλο Νικόλαο, Διευθυντή Αστυνομίας Χανίων, για την ανανέωση της θητείας του για δεύτερη συνεχή χρονιά στον Νομό Χανίων. Η εμπιστοσύνη που δείχνει η Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της αποτελεσματικότητας, της απόδοσης και των σημαντικών επιτυχιών που σημειώθηκαν κατά το προηγούμενο έτος στο νομό.

Στον Ταξίαρχο κ. Τσιριλάκη Μιχαήλ, για την προαγωγή του στον βαθμό του, καθώς και για την παραμονή του στη θέση του Διευθυντή Αστυνομίας Λασιθίου. Με τον τρόπο αυτό, η Πολιτεία αναγνωρίζει την πολύτιμη προσφορά, τις διοικητικές του ικανότητες και το έργο που έχει επιτελέσει στον Νομό.

Στον Ταξίαρχο κ. Νησωτάκη Απόστολο, για την προαγωγή του στον βαθμό του, καθώς και για την ανάδειξή του ως Διευθυντή της Β΄ Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου, μίας ομολογουμένως ιδιαίτερα απαιτητικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, λόγω των αυξημένων προκλήσεων που απορρέουν από τις μεταναστευτικές ροές τις οποίες αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια η χώρα μας. Του ευχόμαστε ολόψυχα καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στο δύσκολο και κρίσιμο έργο που του αναθέτει η Πολιτεία.

Στον Αστυνομικό Διευθυντή κ. Παπαδάκη Χρήστο, νέο Διευθυντή Αστυνομίας Ρεθύμνου, για την ανάληψη των καθηκόντων του ως επικεφαλής του Νομού, με τις ευχές μας για μια επιτυχημένη και δημιουργική θητεία.

Η Ένωσή μας συγχαίρει, επίσης, θερμά όλα τα μέλη μας που προήχθησαν στις φετινές κρίσεις των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και τους εύχεται καλή δύναμη και πολλές επιτυχίες στο απαιτητικό έργο που αναλαμβάνουν. Κοινός στόχος όλων μας παραμένει η διατήρηση και η περαιτέρω ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών της Κρήτης, προς όφελος της ασφάλειας, της τάξης και της εύρυθμης κοινωνικής ζωής στο νησί μας.

Μετά τιμής,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Καρακούδης Στυλιανός Ζερβάκης Πέτρος

Αστυνόμος Α΄ Αστυνόμος Α΄

τηλ. 6980075140 τηλ. 6947022214