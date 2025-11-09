Η ΟΠΚΕ Χαλκιδικής επιχειρεί με επιτυχία και εκτός έδρας - ΦΩΤΟ

Το βράδυ του Σαββάτου, 8 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 20:00, στη Βάρδα Ανδραβίδας – Κυλλήνης του Νομού Ηλείας, η ομάδα ΟΠΚΕ Χαλκιδικής, αποσπασμένη στην περιοχή στο πλαίσιο ενισχυτικών δυνάμεων (ΟΠΔΙ), προχώρησε στη σύλληψη αλλοδαπού, ο οποίος κατείχε ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους 16,2 γραμμαρίων.



Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο στοχευμένου ελέγχου, ως αποτέλεσμα της άμεσης αντίδρασης και της επιχειρησιακής ετοιμότητας των αστυνομικών της ομάδας.



Η ΟΠΚΕ Χαλκιδικής, αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι λειτουργεί με επαγγελματισμό, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα, τόσο εντός όσο και εκτός της έδρας της.

Με σταθερή παρουσία και συνέπεια, συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας σε κάθε περιοχή που επιχειρεί.