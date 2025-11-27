Η Ο.Π.ΔΙ Ηλείας στα μέτρα τάξης για την αφή της Ολυμπιακής Φλόγας – Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας



Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, η ομάδα Ο.Π.ΔΙ Ηλείας συμμετείχε στα μέτρα τάξης για την τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων MILANO–CORTINA 2026, ένα γεγονός υψηλού συμβολισμού και διεθνούς προβολής.



Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στην περιοχή, είχε μια ιδιαίτερα τιμητική και ευχάριστη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος ενημερώθηκε για το έργο και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της ομάδας. Στη συζήτηση συμμετείχαν ο επικεφαλής της Ο.Π.ΔΙ Ηλείας Ανθυπαστυνόμος Τ. Γ καθώς και ο Αστυνόμος Β’ Π. Η, διοικητής της ομάδας, παρουσιάζοντας το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και συνεργασίας που χαρακτηρίζει τη δράση της.



Η παρουσία της Ο.Π.ΔΙ Ηλείας σε μια τόσο σημαντική διοργάνωση υπογραμμίζει τον επαγγελματισμό, την υπευθυνότητα και το κύρος των αστυνομικών δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή, συμβάλλοντας με συνέπεια στην ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή διεθνών εκδηλώσεων.