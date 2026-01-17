Η Α’ Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. της Άμεσης Δράσης Χαλκίδας, έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της(ΦΩΤΟ)

Σε συναδελφικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Α’ Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Άμεσης Δράσης Χαλκίδας χθες το βράδυ.

Ευκαιρία να ανταλλάξουν ευχές για τη νέα χρονιά, μακριά από την ένταση της καθημερινής υπηρεσίας και να περάσουν καλά.

Οι Ευριπίδης Τζιρτζιλής, Νίκος Τζάρας, Γιώργος Μάλλιαρης, Γιάννης Μούντριχας, Τάσος Καμπούρης και Παναγιώτης Λιάρτης, έκοψαν την πίτα και ο τυχερός που βρήκε το φλουρί ήταν ο Νίκος Τζάρας. Παρούσα στην εκδήλωση και η βουλευτής Εύβοιας του ΠΑΣΟΚ Κατερίνα Καζάνη.

Η Α’ Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Χαλκίδας συνεχίζει καθημερινά να επιτελεί το έργο της με επαγγελματισμό και αυταπάρνηση και ένα μικρό διάλειμμα για χαλάρωση και διασκέδαση το δικαιούνται!

