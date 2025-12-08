Η οικογένεια του 28χρονου Συνοριοφύλακα που "έφυγε", ευχαριστεί όλους όσους στάθηκαν δίπλα τους αυτές τις δύσκολες ώρες

Η οικογένεια του εκλιπόντος Γιαννίκου Χρήστου, Συνοριακού Φύλακα υπηρετούντος στο ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Κορίνθου, εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσοι τίμησαν την μνήμη του και στάθηκαν δίπλα μας στις τόσο δύσκολες και απροσδόκητες στιγμές της απώλειάς μας.

Ο αγαπημένος μας Χρήστος, έφυγε τόσο άδικα και πρόωρα πρωινές ώρες την 03/12/2025, εν ώρα υπηρεσίας γεμίζοντάς μας με βαθύ και αβάσταχτο πόνο καθώς το νήμα της ζωής του κόπηκε μόλις στα 28 του έτη έχοντας ακόμα πολλά να ζήσει και να προσφέρει.

Η συμπαράσταση, οι προσευχές, οι σκέψεις και τα λόγια σας έγιναν για εμάς στήριγμα και παρηγοριά σε αυτή την δύσκολη στιγμή.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες, απευθύνουμε στους:

κ. Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

κ. Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Πελοποννήσου

κ. Αστυνομικούς Διευθυντές Αρκαδίας και Κορινθίας

κ. Διοικητή και Αν/τη Διοικητή του ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Κορίνθου

κ. Διοικητή και Αξιωματικό Υπηρεσίας του Α.Τ. Κορίνθου

κα Αξιωματικό υποδοχής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας

Εκφωνητές του Κέντρου Επιχειρήσεων (100) των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αρκαδίας και Κορινθίας

Εποχούμενη περιπολία του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Ανατολικής Πελοποννήσου και Ο.Ε.Π.Τ.Α. Κορινθίας

Επικεφαλή και συμμετέχοντες στο επικήδειο τιμητικό απόσπασμα

Τελετάρχη, επικεφαλή και συμμετέχοντες στην επικήδειο αντιπροσωπεία των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αρκαδίας και Κορινθίας

Μπάντα της Ελληνικής Αστυνομίας

Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Αρκαδίας και Κορινθίας

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων

Ιατρικό-νοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου και Ε.Κ.Α.Β Κορίνθου

Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου

Ιδιαίτερη και ανεξίτηλη ευγνωμοσύνη, εκφράζουμε στην δεύτερη οικογένεια του Χρήστου, την αγαπημένη του τετράδα, τους Συνοριακούς Φύλακες, το αστυνομικό και όλο το προσωπικό του ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Κορίνθου, του Ιατρείου και της Κοινωνικής Υπηρεσίας που ήταν δίπλα του τις τελευταίες του στιγμές μην αφήνοντάς τον μόνο δευτερόλεπτο.

Μακριά ή κοντά, στην γη ή στον ουρανό, ότι αγαπάς βρίσκεται μέσα σου…

Με βαθιά ευγνωμοσύνη,

Η οικογένεια